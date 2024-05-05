捐私校185萬未透過指定基金會被揪出　慘補9萬綜所稅

▲報稅示意照，非當事人。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者陳瑩欣／台北報導

不少人喜歡透過捐贈方式抵扣所得額度，達到節稅效果，不過財政部北區國稅局表示，個人直接對私立學校捐贈或透過「財團法人私立學校興學基金會」對私立學校的捐贈，因捐贈對象不同，得列舉扣除的限額也不相同，近期有發生一位年所得376萬的民眾直接向私校捐款但誤報扣除額的案例，遭核定補繳9萬元綜所稅。

該局說明，為鼓勵私人興學，促進私立學校發展，個人依私立學校法第62條規定，透過「財團法人私立學校興學基金會」對學校的捐款，於申報當年度綜合所得稅時，可列舉扣除金額不得超過綜合所得總額50％。

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稅務人員指出，如未指定捐款予特定的學校，可全數列舉扣除。倘個人未透過「財團法人私立學校興學基金會」捐款，而是直接捐款給私立學校，適用所得稅法第17條第1項第2款第2目之1規定，以不超過當年度綜合所得總額20％為限，申報捐贈列舉扣除金額。

該局舉例，轄內納稅義務人甲君111年度綜合所得稅結算申報，列報綜合所得總額376餘萬元，並列報依私立學校法規定的捐贈金額185萬元，經該局查獲甲君係直接對私立大學捐贈，非屬透過「財團法人私立學校興學基金會」對私立學校的捐款，經調整認列為一般捐贈後，可扣除的上限金額核定為75.2萬元，發單補徵甲君111年度綜合所得稅應補稅額9萬餘元。

該局提醒，個人為響應政府促進私立學校發展政策所做的捐贈，因捐贈對象不同，在申報個人綜合所得稅有不同的稅賦效果。