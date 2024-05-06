全台獨家　台加攜手淨零碳排解決方案及商機分享座談會

▲報名最後倒數-「共創永續未來：台加攜手淨零碳排解決方案及商機」 專題分享座談。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

全球2050年淨零碳排企業準備好了嗎？是否在淨零議題上感到迷茫？是否正在尋找減碳、淨零轉型的技術及解決方案？台北市進出口公會(IEAT)攜手加拿大碳捕捉推廣單位Edmonton Global專家學者、台經院陳彥豪所長，本月10下午2時將在IEAT1樓演講廳舉辦全台獨家講座「共創永續未來：台加攜手淨零碳排解決方案及商機」。

IEAT將帶業界掌握全球碳議題發展及脈動所引發的第一手解決方案與商機，呼籲大家不要錯過。該會指出，加拿大具有全球淨零碳排解決方案領先技術，每年更辦理國際型碳捕捉大會，備受全球矚目。

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這次IEAT特別邀請到國際碳捕捉大會主辦單位加拿大愛德蒙頓聯盟(Edmonton Global)專程來台，為台灣廠商獨家分享加拿大乾淨能源技術優勢及淨零碳排解決方案與商機大攻略。

現場更邀請到台經院陳彥豪所長親自分享國際淨零發展趨勢，為廠商剖析解惑當今淨零議題與全球發展脈動，千萬別錯過此獨家碳活動！

講座將分享全球碳議題發展及脈動所引發的第一手解決方案與商機，歡迎業界立即報名卡位，與IEAT共同踏上全球淨零未來康莊道路。

時間: 5/10(五) 下午14:00-下午16:00

地點: 台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市中山區松江路350號)