慧洋4月營收年增16％　Q2南美穀物旺季營運樂觀

▲慧洋海運。（圖／慧洋提供）



記者廖婕妤／台北報導

慧洋（2637）今日公告4月合併營收為18.10億元，年增16%，營業利益6.69億元，營業利益率達37%，稅前盈餘為5.77億元，自結EPS為0.77元；累計前4月合併營收為65.00億元，營業利益21.12億元，稅前盈餘為20.69億元，自結EPS為2.77元。

慧洋表示，由於世界各地區域衝突持續進行，造成船舶繞道、週轉天數增加，目前又逢Q2南美穀物旺季，推升散裝船舶需求持續擴大，而疫情期間散裝新造船數量遭排擠，今年度散裝市場新增運力較過去幾年仍偏低，公司樂觀後市營運。

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船隊佈局方面，慧洋指出，4月已公告交付由常石集團打造巴拿馬型（82,300 DWT，船名：Katagalan Champion）新船1艘，並已有3年以上長期租賃合約，今年尚有1艘超級極限型預計在上半年內交付；截至4月底，慧洋旗下總計135艘船舶，平均船齡8年，不僅為業界最輕齡，同時亦是最具規模散裝節能船隊。

在環保法規日趨嚴格下，慧洋將持續擴大節能船隊佈局，2023年上路2大環保法規中，碳排放強度指標第一年評等即將出爐，評等較差的船舶可能因需要降速或改裝而負擔更多的營運成本，因此也會加劇老舊船舶的淘汰壓力，慧洋對船隊的評等結果深具信心，亦樂觀環保法規推動散裝市場發展向上。