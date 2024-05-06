慧洋自結4月稅前EPS0.77元、營業利益率高達37%　4艘新船樂觀後市

▲慧洋海運的4萬噸輕便型船「Paiwan Ace」。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

慧洋海運-KY(2637)今(6)日公告4月合併營收為新台幣18.10億元，年增16%，自結4月單月營業利益6.69億元，營業利益率高達37%，稅前盈餘則為5.77億元，每股稅前盈餘為0.77元；累計前4月合併營收65.00億元，營業利益21.12億元，稅前盈餘為20.69億元，自結每股稅前EPS2.77元。

慧洋今年營運表現均較去年度有顯著成長，4月獲利全部為業內獲利，平均營業利益率穩定維持在三成以上，加上今年到5月底共4艘新船交船，增添營收獲利，公司對後市相當樂觀看待。

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慧洋指出，由於世界各地區域衝突持續進行，造成船舶繞道、週轉天數增加，目前又逢第二季南美穀物旺季，推升散裝船舶需求持續擴大，而疫情期間散裝新造船數量遭排擠，今年度散裝市場新增運力較過去幾年仍偏低，市場前看好。

船隊佈局方面，4月份已公告交付由常石集團(舟山)打造之巴拿馬型8.23萬載重噸，船名Katagalan Champion新船一艘，並已有三年以上長期租賃合約，今年尚有一艘超級極限型預計在本月底交付，今年交的4艘船都採取指數連結合約，租期最低3年，後續有一方喊停才會停，屬於永續合約，由於看好後市，公司近90艘船都採指數連結，租家則不必費心在市場上找船。

截至4月底，慧洋旗下總計135艘船舶，平均船齡8年，不僅為業界最輕齡，同時亦是最具規模散裝節能船隊。

在環保法規日趨嚴格下，慧洋將持續擴大節能船隊佈局，2023年上路之兩大環保法規中，碳排放強度指標(Carbon Intensity Indicator, CII)第一年評等即將出爐，評等較差的船舶可能因需要降速或改裝而負擔更多的營運成本，因此也會加劇老舊船舶的淘汰壓力，慧洋對船隊的評等結果深具信心，亦對環保法規推動散裝市場發展向上持樂觀態度。