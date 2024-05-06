又有大咖　恩智浦半導體技術長Lars將於COMPUTEX發表主題演講

▲恩智浦半導體技術長Lars Reger將於COMPUTEX 2024發表主題演講。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會今(6)日宣布邀請恩智浦半導體執行副總裁暨技術長Lars Reger，於今年6月5日下午13:30至14:30在COMPUTEX發表主題演講；Lars 將以全新角度來詮釋本次COMPUTEX主題-人工智慧(AI)，呈現AI如何與恩智浦堅實的技術框架相結合，加速實現充滿可能性的未來。COMPUTEX今年共請來七位主題演講者，創下最高紀錄，也顯示這些國際大咖對COMPUTEX的重視。

Lars將於南港展覽館2館7樓星光會議中心做主題演講，將進一步說明當擁有感知、思考、連接和行動能力的新型快速發展裝置，結合資訊安全、功能安全和最新的軟體定義開發後，它們將如何改變生態系統。

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恩智浦半導體身為汽車電子、人工智慧與物聯網領域的領導廠商，是值得信賴的合作夥伴，持續針對汽車、工業與物聯網、行動裝置與通訊基礎設施市場，提供創新解決方案。秉持「Brighter Together攜手共創輝煌未來」的企業理念，恩智浦致力創造領先業界的尖端技術並匯聚精英才智，開發系統解決方案，讓互聯世界變得更美好、更安全、更有保障。

COMPUTEX今年七場演講包括：

● 6/3 09:30-11：00AMD董事長暨執行長蘇姿丰博士

● 6/3 13:30-14:30：Qualcomm總裁暨執行長Cristiano Amon

● 6/4 11:00-12:00：Intel執行長Pat Gelsinger

● 6/4 13:30-14:30：聯發科技副董事長暨執行長蔡力行

● 6/5 09:30-10:30：Supermicro創辦人、總裁暨執行長梁見後

● 6/5 13:30-14:30：恩智浦半導體(NXP Semiconductors)執行副總裁暨技術長Lars Reger

● 6/6 11:00-12:00：台達研究院院長闕志克

COMPUTEX 2024以「AI串聯、共創未來」為主軸，將於今年6月4日至6月7日登場，將有1,500家廠商展出且共計使用4,500個攤位，共同展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等六大主題。COMPUTEX Keynote已開放報名，更多資訊可至