女股神大舉敲進晶片股　回頭買台積電ADR逾2000股

▲女股神「木頭姐」伍德。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒《Markets Insider》報導，女股神Cathie Wood的Ark Invest在本周一大舉購買晶片股，其中回頭買台積電ADR逾2000股，這也是Cathie Wood旗下基金在今年2月底減持台積電持股後回頭再買進。

今年二月底Cathie Wood管理的Ark Autonomous Technology and Robotics ETF （ARKQ）出售了8599 份台積電美國存托憑證(ADR)，為2021年底以來首次減持。

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根據《Markets Insider》報導，Cathie Wood這次大買晶片股舉動之所以重要，是因為它是在AMD公佈財報之前進行的。

Ark透過旗下ETF增持了2895股AMD股票，價值 463,779 美元。AMD在該交易所交易基金中的權重為1.83%，該基金持有該晶片製造商近10萬股股票。

AMD定於周二收盤後公佈第一季業績，根據 Benzinga Pro 數據，分析師平均預計每股收益61美分，營收54.6億美元。

Ark還購買了台積電ADR 2079股股票，根據紐約證券交易所上市的台積電 ADR 的收盤價，此次收購價值 287,942 美元。

台積電最近報告稱，得益於人工智慧晶片需求，第一季業績優於預期。

Ark也增持了1061股高通公司股票，價值 79,521 美元。高通定於周三收盤後公佈季度業績。

Ark也繼續增持比亞迪的美國存託憑證。周一，ARK獲得了 5087 股比亞迪ADR，價值 281,567 美元。