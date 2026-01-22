川普TACO台股刷新高　投信：震盪拉回可長線布局

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（22）日台股強勁反攻，收復昨（21）日失土，國泰投信表示，儘管這次川普關稅議題很快落幕，但還有機會隨時重啟，而AI成長及台股基本面都沒變，建議投資人逢低加碼，震盪拉回可當長線布局點。

國泰費城半導體（00830）基金經理人李翰林表示，台積電董事長魏哲家上週在法說會上強調AI真實性，並釋出今（2026）年資本支出計劃高達560億美元，大幅超出市場預期，消除市場對於AI泡沫的疑慮，並重新確立AI基礎建設長線多頭趨勢，激勵半導體設備廠艾司摩爾（ASML）、應用材料（Applied Materials）及高頻寬記憶體龍頭美光（Micron）大漲。

此外，近日美國揚言將對記憶體課徵100%關稅，不只讓記憶體類股再噴出，連帶拖累半導體設備股，但觀察跌勢卻快速收斂，主因過去川普TACO（Trump Always Chickens Out）紀錄，市場記憶猶新，加上半導體設備市場剛需無法撼動，未來回彈動能十足。

展望後市，國泰投信ETF研究團隊表示，美股將進入財報季高峰，市場焦點從總經數據轉向企業獲利，而台積電的最新指引確立了AI基礎建設週期將延續至2026年甚至更久，AI硬體如半導體、記憶體、散熱及先進封裝等相關類股有望持續受惠。

00830追蹤美國費城半導體指數，布局美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，包括上述提及之台積電ADR、艾司摩爾、應用材料、美光，以及民眾耳熟能詳的輝達、AMD、博通皆為其成分股，隨著AI應用快速擴散、半導體產業鏈持續分工深化，想要個別選股投資將變得更為艱難，投資人透過ETF可更完整掌握半導體供應鏈的成長契機。

