ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

川普TACO台股刷新高　投信：震盪拉回可長線布局

▲▼美國總統川普針對格陵蘭議題釋出關稅暫緩訊號，帶動美股全面反彈，台股今早開盤後也開出紅盤持續大漲。股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟,台股,大盤,市場信心,護盤,理財,投資,護盤,產業衝擊,對美關稅。（圖／記者李毓康攝）

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（22）日台股強勁反攻，收復昨（21）日失土，國泰投信表示，儘管這次川普關稅議題很快落幕，但還有機會隨時重啟，而AI成長及台股基本面都沒變，建議投資人逢低加碼，震盪拉回可當長線布局點。

國泰費城半導體（00830）基金經理人李翰林表示，台積電董事長魏哲家上週在法說會上強調AI真實性，並釋出今（2026）年資本支出計劃高達560億美元，大幅超出市場預期，消除市場對於AI泡沫的疑慮，並重新確立AI基礎建設長線多頭趨勢，激勵半導體設備廠艾司摩爾（ASML）、應用材料（Applied Materials）及高頻寬記憶體龍頭美光（Micron）大漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，近日美國揚言將對記憶體課徵100%關稅，不只讓記憶體類股再噴出，連帶拖累半導體設備股，但觀察跌勢卻快速收斂，主因過去川普TACO（Trump Always Chickens Out）紀錄，市場記憶猶新，加上半導體設備市場剛需無法撼動，未來回彈動能十足。

展望後市，國泰投信ETF研究團隊表示，美股將進入財報季高峰，市場焦點從總經數據轉向企業獲利，而台積電的最新指引確立了AI基礎建設週期將延續至2026年甚至更久，AI硬體如半導體、記憶體、散熱及先進封裝等相關類股有望持續受惠。

00830追蹤美國費城半導體指數，布局美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，包括上述提及之台積電ADR、艾司摩爾、應用材料、美光，以及民眾耳熟能詳的輝達、AMD、博通皆為其成分股，隨著AI應用快速擴散、半導體產業鏈持續分工深化，想要個別選股投資將變得更為艱難，投資人透過ETF可更完整掌握半導體供應鏈的成長契機。
 

關鍵字： 標籤:台股半導體AI台積電關稅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

尤秋興動念：想領養小孩　認沒準備好「怕養不出好孩子」

推薦閱讀

新壽不動產投資踩3道紅線　金管會下重手併罰395萬

新壽不動產投資踩3道紅線　金管會下重手併罰395萬

金管會今年第1筆重大裁罰出現，苦主由台新新光金（2887）子公司新光人壽因踩不動產取得過程、客戶簽約違反個資法等紅線，共吞下395萬元罰鍰。

2026-01-22 17:04
馬年過年換新鈔　北富銀、台新銀2／9開跑

馬年過年換新鈔　北富銀、台新銀2／9開跑

農曆年即將來到，歲末年終之際，換新鈔成為每年「儀式感」濃厚的動作，根據往年央行慣例，7大公股行庫、郵局會在農曆春節前5個營業日開始兌換新鈔，並設立換鈔專櫃。若以此推算，今（2026）年換新鈔時間從2月9日起跑至2月13日為，實際作業仍以央行、各家金融機構公告為準，而北富銀、台新銀兩家銀行也宣布換新鈔作業。

2026-01-22 16:24
英特爾股價飆近3%創4年新高　22日盤後公布財報受矚目

英特爾股價飆近3%創4年新高　22日盤後公布財報受矚目

英特爾股東對公司前景的信心升溫，樂觀程度創下多個季度新高，市場押注執行長陳立武（Lip-Bu Tan）承諾的轉型正在逐步落實，加上全球資料中心加速建置，帶動對傳統伺服器晶片的需求回溫，公司預計於本周四美股收盤後公布第四季財報。

2026-01-22 12:43
台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

台股今（22日）早盤續創高，大漲超過600多點，電源供應大廠台達電（2308）觸及1245元漲停價，市值首度超越鴻海（2317），成為台股新二哥，同時美系外資在最新出爐的報告中表示看好台達電未來成長性，目標價由1288元調高至1638元，重申「加碼」評等，強調是首選投資標的。

2026-01-22 12:19
廣宇啟動人形機器人策略轉型　搶2030年全球5%市佔率

廣宇啟動人形機器人策略轉型　搶2030年全球5%市佔率

廣宇科技（2328 ）今（22）日舉行法人說明會，董事長李光曜指出，在完成比利時軸向磁通電機(AFM)公司Magnax併購後，廣宇科技將正式啟動人形機器人策略轉型，未來透過「3S(Stretch延伸、Shift轉向、Scale擴張)」策略，目標在2030年全球人形機器人市場取得5%市佔率。

2026-01-22 14:54
證交所前總經理朱富春逝世　享壽77歲

證交所前總經理朱富春逝世　享壽77歲

證交所前總經理朱富春逝世，享壽77歲。由於朱富春曾任台銀證券董事長、集保董事長、曾任華豐、凱基證等知名企業董事，金融證券業資歷、輩份相當高，過世消息傳出後，外界感到訝異並感到惋惜。

2026-01-22 14:15
玻纖布震盪洗盤！台玻刷28年新高後翻黑　3檔強勢整理

玻纖布震盪洗盤！台玻刷28年新高後翻黑　3檔強勢整理

高階玻纖布缺貨潮可能持續到明（2027）年上半年，相關個股呈現飆漲格局，台玻（1802）昨（21）日公布去年11月獲利自結數，今（22）日以57.3元開出上攻57.4元，創下二十八年股價新高，逢高獲利了結賣壓出籠，股價隨即翻黑來51.5元，跌幅達4.63%，上沖下洗股價震幅達10%，南亞（1303）大漲逼近8%，德宏（5475）一度亮燈漲停，建榮（5340）被列為處置股首日，股價雖然翻黑，仍在百元大關強勢整理。

2026-01-22 11:59
SpaceX傳密訪台廠供應鏈！華通觸漲停　昇達科逼近千元新天價

SpaceX傳密訪台廠供應鏈！華通觸漲停　昇達科逼近千元新天價

特斯拉執行長馬斯克旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX傳出密訪台廠供供鏈，生產太空板龍頭華通（2313）早盤觸及漲停價158.5元，通訊元件廠昇達科（3491）也飆上997新天價，千元大關近在眼前。

2026-01-22 11:32
飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

因低軌衛星題材漲翻天還因此遭列處置股的金寶（2312），今（22日）股價卻戲劇性早盤觸30.4元跌停價，因總經理陳威昌自爆「低軌衛星業務暫停」，1個小時交易爆出逾4 萬張大量。

2026-01-22 10:20
群聯潘健成「個人名義」參與私募　昕力資飆漲逾7成觸發熔斷

群聯潘健成「個人名義」參與私募　昕力資飆漲逾7成觸發熔斷

AI客服軟體業者昕力資*（7781）宣布，董事會通過私募普通股2.58萬張，應募人為群聯電子（8299）執行長潘健成，每股私募價格3.87元，募資總金額9,984萬元。本次私募完成後，潘健成將躍居前十大股東，持股比例達4.3%。受此消息影響，昕力資*今（22）日在興櫃市場飆漲逾75.87%，自開盤15分鐘後就因「漲到熔斷」而暫停交易。

2026-01-22 10:18

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

社群上「一堆貸款買0050」　他驚：一定出事

363萬人開心！台股刷新高　0050順利填息、0056填息7成

別再繳費！3職業工會遭列黑名單　勞保局暫停給付

財經網美看關稅戰感性曝「不知掉多少眼淚」

快訊／載板業南電明起「抓去關」　新列4檔飆股處置到2／4

川普「TACO」台股創新高！漲612點至31858　台積電漲30元至1740

快訊／破紀錄！　股王信驊飆8930元天價

光寶科重訊：砸20.3億「溢價19%收購」宇智網通　

這一幕好眼熟「像1990年代崩盤前場景？」　粉專：有點害怕了

SpaceX傳密訪台廠供應鏈！華通觸漲停　昇達科逼近千元新天價

玻纖布震盪洗盤！台玻刷28年新高後翻黑　3檔強勢整理

群聯潘健成「個人名義」參與私募　昕力資飆漲逾7成觸發熔斷

滿18歲「1原因」堅持買儲蓄險！10年後感謝自己

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366