台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

台股今（22日）早盤續創高，大漲超過600多點，電源供應大廠台達電（2308）觸及1245元漲停價，市值首度超越鴻海（2317），成為台股新二哥，同時美系外資在最新出爐的報告中表示看好台達電未來成長性，目標價由1288元調高至1638元，重申「加碼」評等，強調是首選投資標的。

台達電今日受惠外資報告看好其未來營運發展，上調目標價，早盤即攻上漲停價1245元，市值來到了3.21兆元大關。

美系外資表示，市場似乎忽略了台達電的營運槓桿優勢，低估其在2026-2027年資料中心電力和液冷收入大幅成長背景下獲利能力，外資預估，有利的產品組合和規模優勢將推動利潤在2027年較2025年翻倍。

美系外資預估在人工智慧伺服器和通用伺服器強勁出貨量的推動下，台達電2026年伺服器電源收入將年增約70%，達到2300億元，預估台達電液冷收入今年將年增140%，達到1200億，這將使資料中心業務的收入佔比達到總收入的約50%，而2025年的比例約為40%。

美系外資指出，電源和冷卻解決方案能夠提升利潤率，規模效益將帶來營運成本的降低，營運成本與銷售額比每降低1個百分點，每股盈餘（EPS）可增加2.2元，預估2026年獲利成長率為57%，2027年為46%，意味2027年獲利將比2025年翻倍以上。

美系外資指出，800VDC電源機架的普及速度超出預期，根據最新的供應鏈調查顯示，主要通訊服務供應商（CSP）將開始在其ASIC機架和即將推出的Vera Rubin平台上設計800VDC電源解決方案；每個電源機架的電源設計價值將大幅提升，預估每瓦電源價值將是現有產品的三倍，這將持續推動台達電伺服器電源收入的成長。