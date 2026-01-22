外銀首家　匯豐銀、高檢署簽署「可疑交易分析機制」專案MOU

▲法務部部長鄭銘謙(左一) 與滙豐(台灣)商業銀行獨立董事程春益 (右一)見證下，滙豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅(右二)與臺灣高等檢察署檢察長張斗輝(左二)共同簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書。（圖／滙豐銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

為建構全方位防詐體系，強化跨界聯防實力，滙豐(台灣)商業銀行與台灣高等檢察署近日共同簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書(MOU)，成為台灣首家與高檢署簽署此類合作協議的外商銀行，盼透過公私部門深度合作，共創安全的金融生態圈。

滙豐(台灣)商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅於簽署儀式中強調：「守護民眾財產與金融安全是銀行的使命，滙豐銀行極為重視客戶權益，持續投入集團資源強化阻詐防禦陣線。繼去年底率業界之先導入『環球智能防詐網』，優化阻詐防線後，此次台灣高等檢察署的合作，更是一項重要的里程碑。透過與高檢署的合作，結合滙豐集團的AI偵測系統，將能更精準地防禦異常金流，為台灣社會築起一道堅不可摧的金融防護牆。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

滙豐銀行將與台高檢署展開三大領域的深度合作，嚴防客戶的金融帳戶遭詐欺集團利用作為詐騙工具或洗錢管道。

首先，預警偵測優化：滙豐銀行透過分析臺高檢署提供的去識別化詐騙資料，產出可預測態樣，並透過優化偵測模型，發現其他潛在可疑涉及詐欺、洗錢的金融帳戶，並將去識別化的分析成果回饋予臺高檢署，共同研議更精準的預警偵測機制。

其次，風險參數分享：高檢署或全國各地檢察署將依偵查犯罪需求，不定期提供「金融帳戶高風險因子、參數及模式」，作為滙豐銀行風險控管的重要參考。

最後，公私聯手打詐：滙豐銀行於內部執行金融帳戶風險控管過程中，將基於防制金融詐欺及洗錢目的，與高檢署進行緊密的打詐合作，確保阻詐效能最大化。