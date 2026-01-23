ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲航空貨運美西線運價較春節前跌逾三成。（圖／取自遠雄港官網）

▲航空貨運歐美線運價估2月初回升，東南亞線已明顯加高。（圖／取自遠雄港官網）

記者張佩芬／台北報導

大型航空貨運承攬業者指出，聖誕節後回落的運價目前還未見回升，估計2月初可看到農曆年前小旺季，東南亞航線運價則已明顯回升。如果比較兩岸航線運價，台灣市場明顯優於大陸市場，主要是因台灣有AI伺服器支撐，大陸市場則在少了電商貨後運價明顯回落。

目前台灣市場美西每公斤運價約新台幣180元外加34元油料附加費，美東線比美西線多10元，歐洲線則約160元外加34元油料附加費；東南亞市場新加坡每公斤約40元，外加12元油附，越南約30元外加12元油附，泰國線約6元外加12元油附；泰國線運價特別低，主要是因為航班太多，業界低價搶運。

東南亞線運價相較於12月運價已明顯回升，12月新加坡線運價約30-35元，越南約15-20元，泰國僅約2元(以上油料附加費12元外加)。

大陸市場去年11、12月美西線與美東每公斤是50到60人民幣全包的運價，約新台幣227-271元間，主要是因當時有電商貨支撐，1月回落到28-30人民幣全包的運價，約新台幣127-137元。

這家大型攬貨公司高階認為，雖然川普有陸續降低對多國收取的對等關稅，但是都還是有加收15%以上的關稅，使得美國買主出手都變得謹慎，估計會影響到今年整體貨量。

另德國基爾世界經濟研究所本月19日發布的研究報告顯示，美國加徵關稅所產生的額外成本主要由美國進口商和消費者承擔，而非外國出口商。研究結果與美國政府有關「關稅由外國出口商承擔」的說法不符，該研究基於超過2500萬條美國進口貨運數據。

調查研究顯示，2025年美國關稅收入增加約2000億美元，但外國出口商僅承擔了約4%的關稅負擔，其餘96%由美國進口商和消費者承擔，顯示川普的關稅政策傷人更傷己。

