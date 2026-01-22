快訊／財神爺不鬆手！威力彩25槓　下期頭獎上看6.9億

▲威力彩下期上看6.9億。（圖／資料照）
威力彩第115000007期今（22日）晚開獎，第一區中獎號碼由小至大依序為11、17、29、30、34、35，第二區中獎號碼為06號。台彩派彩結果出爐，本期頭獎、二獎都未開出，已經連25槓，下期26日開出的威力彩，預估銷售1.9～2.1億元，頭獎累積金額預估上看6.9億元。
威力彩第115000007期今（22日）晚開獎，第一區中獎號碼由小至大依序為11、17、29、30、34、35，第二區中獎號碼為06號。台彩派彩結果出爐，本期頭獎、二獎都未開出，已經連25槓，下期26日開出的威力彩，預估銷售1.9～2.1億元，頭獎累積金額預估上看6.9億元。
