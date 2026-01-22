快訊／財神爺不鬆手！威力彩25槓　下期頭獎上看6.9億

新壽不動產投資踩3道紅線 金管會下重手併罰395萬

金管會今年第1筆重大裁罰出現，苦主由台新新光金（2887）子公司新光人壽因踩不動產取得過程、客戶簽約違反個資法等紅線，共吞下395萬元罰鍰。

馬年過年換新鈔 北富銀、台新銀2／9開跑

農曆年即將來到，歲末年終之際，換新鈔成為每年「儀式感」濃厚的動作，根據往年央行慣例，7大公股行庫、郵局會在農曆春節前5個營業日開始兌換新鈔，並設立換鈔專櫃。若以此推算，今（2026）年換新鈔時間從2月9日起跑至2月13日為，實際作業仍以央行、各家金融機構公告為準，而北富銀、台新銀兩家銀行也宣布換新鈔作業。

英特爾股價飆近3%創4年新高 22日盤後公布財報受矚目

英特爾股東對公司前景的信心升溫，樂觀程度創下多個季度新高，市場押注執行長陳立武（Lip-Bu Tan）承諾的轉型正在逐步落實，加上全球資料中心加速建置，帶動對傳統伺服器晶片的需求回溫，公司預計於本周四美股收盤後公布第四季財報。

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海 美系外資上調目標價

台股今（22日）早盤續創高，大漲超過600多點，電源供應大廠台達電（2308）觸及1245元漲停價，市值首度超越鴻海（2317），成為台股新二哥，同時美系外資在最新出爐的報告中表示看好台達電未來成長性，目標價由1288元調高至1638元，重申「加碼」評等，強調是首選投資標的。

廣宇啟動人形機器人策略轉型 搶2030年全球5%市佔率

廣宇科技（2328 ）今（22）日舉行法人說明會，董事長李光曜指出，在完成比利時軸向磁通電機(AFM)公司Magnax併購後，廣宇科技將正式啟動人形機器人策略轉型，未來透過「3S(Stretch延伸、Shift轉向、Scale擴張)」策略，目標在2030年全球人形機器人市場取得5%市佔率。

證交所前總經理朱富春逝世 享壽77歲

證交所前總經理朱富春逝世，享壽77歲。由於朱富春曾任台銀證券董事長、集保董事長、曾任華豐、凱基證等知名企業董事，金融證券業資歷、輩份相當高，過世消息傳出後，外界感到訝異並感到惋惜。

玻纖布震盪洗盤！台玻刷28年新高後翻黑 3檔強勢整理

高階玻纖布缺貨潮可能持續到明（2027）年上半年，相關個股呈現飆漲格局，台玻（1802）昨（21）日公布去年11月獲利自結數，今（22）日以57.3元開出上攻57.4元，創下二十八年股價新高，逢高獲利了結賣壓出籠，股價隨即翻黑來51.5元，跌幅達4.63%，上沖下洗股價震幅達10%，南亞（1303）大漲逼近8%，德宏（5475）一度亮燈漲停，建榮（5340）被列為處置股首日，股價雖然翻黑，仍在百元大關強勢整理。

SpaceX傳密訪台廠供應鏈！華通觸漲停 昇達科逼近千元新天價

特斯拉執行長馬斯克旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX傳出密訪台廠供供鏈，生產太空板龍頭華通（2313）早盤觸及漲停價158.5元，通訊元件廠昇達科（3491）也飆上997新天價，千元大關近在眼前。

飆股金寶摔落跌停價 全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

因低軌衛星題材漲翻天還因此遭列處置股的金寶（2312），今（22日）股價卻戲劇性早盤觸30.4元跌停價，因總經理陳威昌自爆「低軌衛星業務暫停」，1個小時交易爆出逾4 萬張大量。

群聯潘健成「個人名義」參與私募 昕力資飆漲逾7成觸發熔斷

AI客服軟體業者昕力資*（7781）宣布，董事會通過私募普通股2.58萬張，應募人為群聯電子（8299）執行長潘健成，每股私募價格3.87元，募資總金額9,984萬元。本次私募完成後，潘健成將躍居前十大股東，持股比例達4.3%。受此消息影響，昕力資*今（22）日在興櫃市場飆漲逾75.87%，自開盤15分鐘後就因「漲到熔斷」而暫停交易。