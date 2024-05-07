面試被問「為何待業這麼久」怎麼答？網得知她真實原因：不會怎樣

▲待業時間長，面試被問到相關問題要怎麼答？（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果待業時間比較長，日後面試被詢問原因，應該怎麼回答比較好？近日就有一名女網友發文表示，她已經待業2年，最近想找份正職工作，如果面試被問到相關問題，她要找什麼理由比較適合？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「找工作的面試理由」為標題發文，提到她已經待業2年了，這段期間都在準備國考，不過，她近期則有意找份正職工作。對此，她也求問，如果面試時，被問為何待業這麼久？她應該怎麼回答比較不會被懷疑？

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原PO認為，如果老實說自己在準備考試，或是說自己在照顧家人，似乎都不是很合適，大家有沒有什麼好理由呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「因為在思考人生，是你救了我，給我工作機會」、「剛留學回國」、「我直接回為了錢，就錄取了，我覺得誠實回答比較恰當」、「我都跟面試官說因為不知道自己能做什麼，所以都沒有跨出去找工作，這段期間都在打工什麼的。會問但基本上都只是問看看，不會有太多的影響」。

也有網友認為，「準備考試跟照顧家人都是很正常的理由啊，至少我面試說在準備高普考or證照時對方都很能理解」、「我之前待業一年直接講準備國考，年輕的話不難找，面試時有強調之後不會再考，有錄取不少工作」、「我之前也是準備兩年國考，找工作的時候老實說不會怎樣，頂多問你之後還有沒有打算繼續考」。