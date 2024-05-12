快遞員薪水開出64K！北市企業徵才　破千職缺釋出

▲台北市就業服務處5月14-17日舉辦現場徵才活動，提供1,234個工作機會 。（圖／台北市政府提供）

記者邱晟軒／綜合報導

台北市就業服務處將於5月14日至17日舉辦現場徵才活動，共有29家企業提供1,234個工作機會。這些企業涵蓋科技業、旅宿餐飲、門市零售、機電工程、支援服務業及長照服務等行業，歡迎社會新鮮人、求職者、轉職者、銀髮族及二度就業需求的民眾參加。

本週徵才的企業包括錢櫃企業忠孝分公司、晶華國際酒店- 礁溪晶泉丰旅、捷絲旅、迪廣國際（錢櫃林森店）、饗樂餐飲、朱記餡餅粥、五花馬國際行銷內湖堤頂分公司、川品餐飲、台灣聯通停車場開發、北大消防安全設備、英特拉金融科技、皓群科技、台灣無印良品、新光三越百貨台北信義分公司四館、寶雅國際、大潤發流通事業-南湖分公司、全家便利商店、三商家購（美廉社）、統一超商、荷蘭商愛特思臺灣分公司（ZARA）、台灣順豐速運、全家國際餐飲、和德昌（麥當勞-光復、景美忠孝八餐廳）、歐奇餐飲、臺北市私立忠孝居家長照機構、臺北市私立愛關懷居家長照機構、臺北市私立佳愛居家長照機構、保昇機電工程、中興保全科技及微笑單車（捷安特YouBike）。

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勞動局高寶華局長表示，本週徵才職缺甚為多元，釋出的工作機會高達1,234個。台灣順豐貨車收派員月薪64K為本週高薪之冠，高薪職缺有北大消防安全設備機電保養50K、寶雅儲備店經理47K、饗樂餐飲儲備店經理42K、五花馬全職廚房人員42K、歐奇餐飲內場正職40K、保昇機電助理工程師40K等。

本週徵才活動地點，14日在內湖、北投、西門就服站舉辦，15日在景美及西門就服站舉辦，16日在景美、信義、艋舺、南港東明就服站舉辦，17日在景美就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時。