繳稅甜頭升級！LINE Pay信用卡平台搭8銀行　搶多重優惠

▲透過LINE Pay信用卡平台申辦8家指定銀行信用卡，最高可享LINE POINTS 488點回饋。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

時序進入5月繳交綜所稅，信用卡搭配LINE Pay等支付業者加碼優惠，可享「利上加利」加乘效果。LINE PAY指出，在新戶辦卡方面，LINE Pay「信用卡平台」推出透過平台申辦8家指定銀行信用卡最高可享LINE POINTS 488點回饋活動，消費者還能同享銀行卡片首刷禮、一站式比較卡片回饋權益等便利服務，5月報稅季更可善用銀行信用卡刷卡優惠回饋，一站申辦信用卡，一網打盡多重優惠。

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▲LINE Pay卡優惠攻略，可點圖放大。（資料來源：各銀行、圖／ETtoday新聞雲製）

以中信LINE Pay卡為例，銀行提供不限繳稅金額享 LINE POINTS 0.1％回饋無上限；台新@GoGo卡5/17前透過LINE Pay專屬連結申辦，新戶達成指定繳稅及消費門檻，享10%刷卡金，回饋上限1,000元，若搭配LINE Pay信用卡平台辦卡加碼活動，最高可享價值等同1,488元回饋。

另外，聯邦賴點卡不論新舊戶，除了免手續費、分期零利率，另外還享有早鳥加碼送咖啡；永豐DAWAY卡不分新舊戶單筆1,000元以上提供刷卡6期0利率，繳稅單筆滿5,000元以上享加碼贈LINE POINTS 100點回饋(活動限量需登錄)；玉山U Bear卡繳稅最高享0.3%現金回饋或6期0利率。

▲LINE Pay卡優惠攻略，可點圖放大。（資料來源：各銀行、圖／ETtoday新聞雲製）

LINE Pay觀察發現，消費者申辦信用卡時，除關心信用卡回饋權益外，也很重視申辦好禮、首刷禮等各項回饋。因此，LINE Pay信用卡平台至5月底止推出加碼活動，一站式平台滿足消者費3重需求，包括:

1. LINE Pay信用卡平台加碼回饋最高享LINE POINTS 488點。即日起至5月底止，新戶只要透過信用卡平台申辦中國信託銀行、永豐銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行、遠東商銀、樂天信用卡及聯邦銀行共8家銀行信用卡，且完成指定任務單筆交易金額滿600元，即可獲LINE POINTS 288點回饋；如申辦台新銀行@GoGo卡，再獲額外加碼200點，等於最高可獲488點。

2. 消費者可透過LINE Pay信用卡平台一站比較各家銀行回饋權益，依據自身偏好的回饋需求，善用「LINE POINTS回饋」、「現金回饋」、「哩程回饋」等篩選功能，輕鬆快速找到喜愛的卡片。

3. 可一站連結至銀行快速申辦，同享銀行提供首刷禮或其他優惠。如，新戶透過LINE Pay信用卡平台連結至玉山銀行申辦熊本熊卡，完成首刷禮指定任務可同享「熊本熊官方授權20吋胖胖行李箱」1個。

LINE Pay信用卡平台熱門申辦卡片包括永豐DAWAY卡，新戶最高可享連續12個月海內外LINE POINTS 3%回饋無上限；中國信託LINE Pay卡指定通路最高可獲LINE POINTS 17%回饋；玉山U Bear卡綁定LINE Pay最高享6%現金回饋；台新@GoGo卡達成指定條件即享LINE Pay支付最高3.8%回饋。

