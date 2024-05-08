正德Q1每股賺0.52元　看好散裝船今年一路旺到年底

▲正德海運。（圖／正德提供）



記者廖婕妤／台北報導

正德海運（2641）今日董事會通過Q1財報，Q1合併營收為3.9億元，營業毛利為1.81億元，歸屬母公司稅前淨利為1.52億元，EPS為0.52元；同時，董事會通過籌資案擬募資5.9億元，規劃以發行無擔保可轉換公司債，資金將用來轉投資子公司支付建造新船尾款。

正德Q1合併營收為3.9億元，年增51.74％，營業利益為1.61億元，年增78.04％，歸屬母公司稅前淨利為1.52億元，年增57.94％，EPS為0.52元。主要是去年新造節能減碳船逐季交船加入營運，使今年Q1業績與去年同期相比突飛猛進。

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正德表示，4月董事會決議再訂造4艘6.35萬噸輕便極限型（Supramax）散裝船，以滿足EEDI PHASE III和國際海事組織（IMO）對氮氧化物排放的第三級要求，預計明年就能開始交船。船隊規畫方面，今年1月處分1艘船舶，預計6月及9月各交付1艘環保節能新船投入營運，並持續進行船隊處分舊船加入環保節能新船進行船舶汰舊換新、汰小換大政策，目前正德擁有17艘船。

正德指出，目前兩大貿易運河分別受到乾旱與紅海危機干擾，預期船舶繞道將使船舶週轉率下降，市場運力供給因而受限，亦為運價提升因素；不論油輪、散貨船、貨櫃船市場，船價都有所支撐，散裝船荒發酵，遭遇疫後最大一波運力壓力測試，業界認為，今年散裝船會出現大缺船，散裝船今年有望一路旺到年底，且此效應已開始顯現，除導致新舊散裝船舶價格大漲，也推升運價不斷上揚。