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開戶奇遇！創業小老闆1天奔5銀行全受挫　大嘆「苦兒流浪記」

▲創業小老闆跑5家銀行開戶受挫，分享心酸經驗。圖為汐止區街景，非當事人。（圖／記者謝盛帆攝）

▲創業小老闆跑5家銀行開戶受挫，分享心酸經驗。圖為汐止區街景，非當事人。（圖／記者謝盛帆攝）

記者陳瑩欣／台北報導

「要等一周喔」、「要股東、監察人身份證喔」、「要約訪查時間」…銀行開戶超嚴厲，一名海外歸國菁英得到政府補助，卻因開戶遭遇到銀行人員五花八門的為難。

這非虛構，而是AI金融科技協會理事長姚木川的友人親身實例，姚木川說，他的朋友是海歸科技法律雙料碩士、國內頂大博士，現是新創公司小老闆，喜獲政府補助案前往銀行開戶，一天之內、流浪數小時，去了5間銀行，最後戶頭還是沒有開成，這位企業主自嘲那一天上演一齣「開戶苦兒流浪記」。

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▲開戶苦兒流浪記。（圖／ETtoday採訪整理）

▲開戶苦兒流浪記。（圖／ETtoday採訪整理）

為嚴管人頭帳戶氾濫問題，主管機關全力要求銀行強化帳戶開戶審查程序（KYC），但姚木川直言，連這樣國家科技人才開戶都這麼難，平民百姓豈不難上加難，難道「AI新政府」未上任就宣告「普惠金融、數位金融」僅是口號。

這位新創公司小老闆跟《ETtoday新聞雲》吐苦水說，因為政府SIIR（服務業創新研發計畫）補助款規定專款專用，需要開一個新的銀行帳戶，「於是開始了我的銀行流浪記」。

以下是這位「苦兒」一天的流浪歷程：

早上10：00我先去 了「新光銀行」，領了號碼牌等了一段時間，承辦人員說現在公司開戶要訪視公司才能開，避免詐騙集團虛設公司開戶，於是約了下午承辦人員再打電話給我看什麼時候才能訪視公司。

接著我去了「中國信託」，承辦人員說辦理新開戶至少要一周以上，建議去我原本即有開戶的銀行。

於是去公司原本即有開戶的 「華南銀行」，承辦人檢查了文件說除了公司登記表、章程、股東名冊外，還要股東的身份證影本（心想「這我怎麼拿得到啊？」）

於是到旁邊的 「土地銀行」，承辦人員先問公司做什麼的，我回答說是電腦資訊服務業，承辦人員開始以你們會不會是詐騙集團成員的眼光看我，詢問我們有沒有店面，員工多少人，為什麼公司在大樓裏？（不然電腦資訊公司應該在哪裏？），然後銀行人員說承辦之後還要總行審查，大概3~5個工作天，這件可能不准，建議我去別的銀行。

我只好到旁邊的旁邊的 「國泰世華銀行」，承辦人員先確認文件之後說可以承辦，但開戶不能臨櫃辦理，需要預約才行，於是跟他預約下午2:00時間。

因為已經過了中午，所以先去覓食，途中經過 「合作金庫銀行」，我強忍住沒有進去（因為實在太餓了）。

吃完飯休息一下已經下午2:00，於是回到國泰世華，門口人員說要抽號碼牌再等一下（我心想預約不就時間到了就可辦理，怎麼還要等），約莫等了30分鐘，開戶服務台還是空無一人

這時新光銀行來電說可以進行訪查了，於是約了2:50進行訪查，這時國泰世華的開戶服務台還是沒人，於是我問門口人員可不可以改預約時間（反正都過了30分鐘，下一個預約的都來了），門口人員說他去問一下，我怕這一下又是30分鐘，就說算了我改天再預約。

下午2:50分新光銀行人員準時來公司訪查，還拍了照，確認我們不是空殼公司。

下午3:00我回到新光銀行，承辦人員檢查完文件說還要監察人的身份證影本（怎麼每家銀行要的都不一樣？），所以我需要改天再去辦理。

下午3:10回到新創辦公室，國泰世華人員打電話來說可以預約明天早上時間辦理開戶，所以我跟他約了11:00（不知道這次是不是真的11:00即可辧理）。

最後這位中小企業主苦笑說「流浪數小時，去了5間銀行，戶頭還是沒有開成」。

銀行員卻也反向民眾訴苦抱怨，直言都是總行要求、金檢嚴格，「不做不錯，不開戶就不用寫報告」演變成政府要求創業者開戶，但沒有銀行肯積極面對。

姚木川則指出，「洗防打詐」是必要，但因噎廢食封殺平民百姓、新創企業開戶也是必要？試問，這是我們要的銀行嗎？

姚木川提醒銀行及金管會，千萬別因噎廢食、矯枉過正、推諉卸責，損害人民權益，失去國際市場，更失去民眾信心！
 

關鍵字： 開戶創業銀行怕跑5家銀行受挫

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