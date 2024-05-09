【廣編】華南銀行數位金融再進化　貼近需求的進化新體驗

【廣編特輯】

圖、文／華南銀行提供

深耕台灣百年的華南銀行以「守護每一位客戶」為初衷，多年來深刻體驗「每位客戶的需求都是不一樣的」，透過以人為本的思維打造滿足客戶需求的四大服務版圖：「行員服務、全人生規劃、數位轉型，及中小企業扶植成長」。從第一線分行的貼心服務、進而到個人化的理財工具、整體系統數位化提升、到協助中小企業與時俱進及ESG轉型升級，用心為用戶打造「這就是我要的銀行」。

在數位化浪潮中，華南銀行不忘初心，隨著國際化的提升，華南銀行於108年設置中英文雙語功能的「AI智慧語音櫃檯」，及提升行員英語能力，目標全面打造「雙語銀行」。分行所使用之交易單據除英語外，更擴增日文、韓文、泰文、越南，及印尼文等國家語系，便利外籍客戶臨櫃辦理存匯業務。除了「説」的語言，華南銀行亦為聽語障礙人士打造手語對話服務，全方位貼心照顧各種語言客戶的需求，面對各種猖獗詐騙橫行，行員的機敏訓練更是致力協助民眾避免詐騙陷阱，守護客戶的資產與人生。



華南銀行積極提倡ESG概念，不但從落實公司治理做起，更以綠色金融為核心，與台灣經濟研究院合作結合金融專業打造「中小企業淨零轉型診斷服務」，協助中小企業客戶逐步建立碳盤查與減碳能力；並成立ESG顧問團隊及提供信保基金服務，加速中小企業的發展轉型與國際接軌。透過可持續發展的金融支援，助力中小企業在綠色轉型中茁壯成長、永續發展。

華南銀行提供滿意的數位金融服務，讓客戶能夠隨時隨地享受各式金融商品服務，從保險、貸款、投資理財、開戶等，都可以輕鬆在華南銀行+ App上快速完成。透過數位化整合各種服務項目，以清晰的步驟與持續提升系統平台串接的便利性，將為顧客帶來更便捷、更高效的金融體驗。