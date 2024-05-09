台船承造72.9億元中油大林石化槽車裝卸工廠　今年估虧損減75%

▲台船承造中油大林石化槽車裝卸工廠開工典禮，右上圖台船董事長鄭文隆(左)與中油主管共同主持開工祈福儀式。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導



台船(2208)承造中油(1328)「大林石化油品儲運中心槽車裝卸工廠統包工程」，今(9)日在中油大林油品儲運中心預定地第三區舉行開工典禮，是72.9億元的標案。法人指出，台船去年交船的大型浮吊船「環海翡翠輪」，因首次建造，加上匯率與疫情缺工等因素，建造成本拉高近六成，今年已無特殊建案，估計虧損可減少約75%。

台船去年虧損41.11億元，EPS-4.32元，法人估今年應可降至10億元上下，如果本月20日新總統上任後，台船爭取的造船獎勵措施能夠實現，台船業績就有望明顯好轉。

今日的中油案，中油石化基本原料進口後，轉售國內客戶與下游業者石化品進出口等業務需求的槽車裝卸作業區及行政管理中心，全案履約金額約計新台幣72.9億元，工程項目包括槽車裝卸區29座灌島(含裝卸臂)、灌裝控制室、消防隊建築、維修廠房、電氣室、加臭房、營運管理中心、倉庫等，工期為開工日起迄「裝建與預試車完成」日止共1080日曆天，本日開工後將進行土木植樁及筏基建築開挖等工作。

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全案結合台船公司相關事業體台船防蝕科技股份有限公司、台船營造興業等公司能量，統籌土木、建築、機械、儀電、鋼構、防蝕及在地供應鏈等資源，預定2026年底完工，另配合中油他案進行試車及性能測試工作。

台船公司多角化布局商船本業、離岸風電、國艦國造及石化基建，合併112年開工之「大林石化油品儲運中心三區26座石化品儲槽統包工程案」，台船公司跨足台灣石化基礎建設累積金額已逾新台幣121億餘元，積極擴展石化產業在地化業務，伴隨高雄港石化專區的成立，台船公司有著天時、地利、人和及技術工藝之優勢，將全力爭取後續中油公司逾千億元工程案。

台船公司表示公司以在地深耕永續經營(ESG)及企業社會責任(CSR)為目標，落實企業節能減碳，新建築之構造、設備將符合減緩溫室氣體排放之規定，並使用符合效能標準之產品，做為推動國家重大工程及落實政策的優質企業，共創多贏的局面。