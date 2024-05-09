世界健身-KY首季每股賺0.86元　4月營收年增近5％

▲世界健身-KY董事長柯約翰。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

世界健身-KY（2762）公告Q1財報及4月營收，Q1合併營收為23.35億元，年增5.71％，稅後淨利為9432萬元，EPS為0.86元；4月營收為8.09億元，年增2.78％，累計前4月合併營收為31.44億元，年增4.94％。

世界健身-KY表示，品牌銷售策略規劃已見成效，也反映在營收數字，這對台灣健身產業來說代表好的開始，也是Q2的正向指標，將專注於持續擴點、零售整合以及會員體驗服務的提供，對於年度成長相當有信心。

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世界健身-KY指出，今年展店擴張直接貢獻營收，上半年共有6個全新分店，分布在苗栗、新竹、台北及高雄；此外，零售部門World Gym Shop相較2023年Q4零售表現，營收增長138％，持續升級整合、計畫於年底達到20家布局，並透過數位和科技社群的應用，智慧化管理、導入AI科技服務和提供數位內容等方式，優化會員服務、提升會員運動經驗。

世界健身-KY看好今年是健身市場、疫後重整的重要年度，World Gym除了持續展店，預計在3年內全台展店45家，會籍收益、教練課程和年底達20家零售部門，驅動產業利多發展，樂觀看好下半年度營收表現，同時，拓展海外市場的進度，也有多個標的評估和布局意向。