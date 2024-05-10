禁止組團赴大陸八成旅行從業人員受影響　業界籲政府解困

▲「2024觀光論壇」貴賓與講者合影。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣觀光產業在疫後艱辛地力求復甦，但政府在今年2月7日又宣布6月1日起禁止組團赴大陸旅遊，讓高達8成的旅行業從業人員受到影響，為提供一個理性的溝通平台，相關公協會本月8日出席「2024觀光論壇」，期盼透過5月上旬舉行的論壇，促請新政府團隊能聽見產業心聲，為業界解除困境。

論壇由觀光產業業內媒體旅報傳媒舉辦，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁、中華民國旅行業品質保障協會理事長張永成、中華兩岸旅行協會理事長許晉睿、台灣旅遊交流協會執行委員會主任委員賴瑟珍、台灣入境協會理事長許峻瑋、中華民國觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田、中華民國觀光工廠促進協會理事長許立昇、中華觀光精品產業協會秘書長張國榮、開南大學校長林玥秀、靜宜大學觀光事業系副教授兼臺灣觀光產業聯盟理事長黃正聰、世新大學副教授陳家瑜等分別就「新冠疫情後的觀光復甦策略」、「開放組團赴陸旅遊的解套與挑戰」、「政策與觀光需求的平衡」三大議題進行探討，從對產業振興提出建言。

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業界指出，台灣觀光產業正積極尋求新的突破與發展，本次論壇聚焦於新冠疫情後的觀光復甦議題，並探討開放組團赴陸旅遊的政策與挑戰、降低業者傷害、以及政策與觀光需求之間的平衡。

交通部觀光署企劃組組長吳潔萍從觀光署策略推進，從疫情間振興方案、疫後台灣品牌推廣等，說明觀光署當前的努力，強調將在國際投放更多行銷資源，擴大宣傳台灣觀光品牌3.0 「Waves of Wonder」。

海基會文教處處長李政毅則對新政府充滿期許，並從新政府推進兩岸友好互動的願景出發，強調政策到哪裡，海基會服務就到哪裡。

▲左起旅行業全國聯合會理事長蕭博仁、中華兩岸旅行協會理事長許晉睿、台灣旅遊交流協會執行委員會主任委員人賴瑟珍、靜宜大學觀光事業系副教授/臺灣觀光產業聯盟理事長黃正聰及主持人旅報傳媒總編輯唐偉展就「開放組團赴陸旅遊的解套與挑戰」發表建言。（圖／業者提供）

國民黨立委洪孟楷則呼籲有關單位：不應等待520新政府就職，政府的觀光的政策要從現在開始就推進。旅報傳媒董事長椎原正浩也從媒體角度呼籲： 疫後各國爭客，去年來台旅客為648萬6,951人次，要實現今年突破1千萬人次的目標，少了大陸市場能否實現？他期許產官學媒攜手，共促台灣觀光永續發展。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰指出，今年2月台灣出境恢復率94.5%，入境恢復率僅67.8%，入境人次不及出境人數的一半，入境領先的市場包括韓國、馬來西亞、菲律賓，高度逆差的市場是中國、日本、泰國、越南，預估今年到日本旅遊人數將超過600萬人次，逆差超過400萬人次。

黃正聰分析，來台陸客都喜歡台灣，也認同台灣，若每年300萬陸客、10年3000萬，將累積非常多支持兩岸和平的力量。台灣各地業者也都滿意自由行陸客。觀光交流只占兩岸經濟的5%，卻影響深遠，為兩岸長久發展，兩岸政府都不應限制觀光交流，且禁團令讓旅行活動地下化，增加民眾及業者風險

論壇上，與會代表們積極提出建議和看法，包括加強產業內部合作、提升服務品質、開發特色旅遊產品、推動台灣觀光資源多元化利用等。他們一致呼籲政府重視觀光產業的發展，提供更多的支持和政策優惠，同時強調產業自身也要積極主動，共同努力推動產業的長遠發展。觀光復甦需要各界的共同努力，包括政府、業者和民眾。通過提供更多的旅遊優惠、加強宣傳推廣等措施，可以促進觀光產業的快速復甦。

與會代表們討論了解除赴陸旅遊禁團令的政策，並探討了相關的挑戰和困難。他們呼籲政府在制定相關政策時，充分考慮產業和民眾的意見，以確保政策的有效實施。

與會代表們呼籲政府盡快解決業者的困難，並提供相應的支持和幫助。在推動觀光產業發展的同時，政府需要平衡政策和觀光需求之間的關係。出席論壇活動的觀光產業代表們建議政府應該根據實際情況，及時調整相關政策，以滿足不同人群的需求，並呼籲政府聆聽產業和民眾的聲音，共同為觀光產業的復甦而努力，再創觀產業榮景。