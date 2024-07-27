達拉電能佈局綠電產業　全台首創智慧移動充電機器人亮相

▲達拉電能首次參加未來商務展。（圖／達拉電能提供）

記者高兆麟／綜合報導

達拉電能首次參加2024未來商務展（2024 AI TAIWAN FUTURE COMMERCE），身為全方位電動車充電解決方案供應商，此次參展帶來四大產品，包含擁有70kWh儲能系統「 E-HERO 3移動充電機器人」、「Chander DC 360kW直流超充樁」、搭配電動車主專用APP「DARA GO」和雲端充電服務管理平台「DARA CLOUD」。適用各種場域，以新智慧能源帶領未來電動車充電方案。



隨著全球ESG意識抬頭，加上2050淨零碳排目標，電動車數量急速成長，達拉電能全力投入高階充電解決方案，創新結合固定式與移動式充電，全台首創「E-HERO 3移動充電機器人」，配有70kWh超大電池與60kW充電功率CCS2快充槍，及專用自動快充補電系統，讓E-HERO 3能自行回到基地進行補電，補電功率更高達80kW。「Chander DC 360kW超充樁」配置CCS1液冷與CCS2氣冷充電槍，滿足不同品牌款式電動車需求，無論固定式或移動式充電設備，800V架構車款也能輕鬆應對。

軟體部分由達拉電能自主研發APP「DARA GO」整合全台充電樁資訊，能讓電動車主輕鬆找到最近的充電站點。「DARA CLOUD」為充電站營運服務雲端管理平台，，提供更全面且一站式管理解決方案。達拉電能此次參展也結合未來商務展主軸，以AI科技運用為利器，提出軟硬體技術的整合擴增，佈局新商業場域。

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達拉電能也積極將全方位服務融入生活，攜手統一超商於台灣7-ELEVEN第7,000店「首府門市」，加入「E-HERO 3」讓電動車主在一般車格也能充電，提供多元生活體驗。另外「宏匯廣場」為新北市一級商場，結合美食與購物，達拉電能將固定充電車位擴充至15席位，同時引進「E-HERO 3」可服務一般車位電動車主，展現未來新零售樣態。

達拉電能為市場提供高性價比、高效靈活的充電解決方案，助力基礎設施升級換代，並計劃於今年第三季上線DARA API，加速與第三方充電資訊聚合者、道路救援業者、零售業者的合作，靈活佈署各種場域，提供電動車主更便利、更多元選擇與更完善的充電服務。