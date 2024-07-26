蘋果營運長參觀鴻海深圳廠！劉揚偉親自接待　了解iPhone 16組裝

▲鴻海董事長劉揚偉（左）接待蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams），參觀富士康廣東深圳觀瀾園區內新款iPhone組裝狀況。（圖／翻攝自蘋果大中華區董事總經理葛越微博）

記者楊絡懸／台北報導

蘋果公司（Apple）今年9月即將發表iPhone 16系列手機，目前正與合作夥伴鴻海（2317）展開作業。值得注意的是，蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）26日前往富士康廣東深圳觀瀾園區內參觀新款iPhone組裝狀況，由鴻海集團董事長劉揚偉親自陪同。

根據蘋果大中華區董事總經理葛越在微博釋出的資訊及影片，劉揚偉在深圳觀瀾園區陪同威廉斯參觀廠區內iPhone製造的進展，同時也介紹富士康製造iPhone的自動化產線及即時管理影像系統，影片畫面上更帶到威廉斯前往蘋果關鍵零組件供應商「領益智造」。

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▲蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）在廣東拜訪2家主要供應商團隊。（圖／翻攝自蘋果大中華區董事總經理葛越微博）

葛越表示，她與威廉斯在廣東拜訪2家主要供應商團隊，在鴻海富士康深圳觀瀾廠看到iPhone生產的最新進度與進步；「領益智造」打造全線產品提供數千種零組件，供應商製造實現了高度自動化，蘋果熱烈期待與深圳乃至全中國的供應鏈繼續攜手創新。

威廉斯近日低調參訪中國，外界推估他要鞏固供應鏈深度合作，他拜會當地政府官員時也談到，「中國是蘋果的重要市場，蘋果將持續深耕，並進一步展開深度合作。」

此外，蘋果即將在深圳成立應用研究實驗室，市場關注蘋果如何推展相關材料分析、可靠性測試及其他科學研究，加上許多的頂級供應商在廣東省設有工廠，預期蘋果將在當地推動更多供應商合作。

▲富士康廣東深圳觀瀾園區內參觀新款iPhone組裝狀況。（圖／翻攝自蘋果大中華區董事總經理葛越微博）