快訊／威力彩「史上最高2獎」1注獨得　颱風天抱1.12億元回家

外資出走大賣台股 外媒曝3原因「改買韓國AI股」

美國大選影響台股盤勢，外資持續出走，尋求如何駕馭AI的投資者也正在將目光從台灣轉向韓國，多加投資管理公司紛紛減持台股、增持韓股，投管公司指出，台股在寫新高後已經變得「擁擠」，三星電子、SK海力士進軍HBM領域，較低的估值以及台積電（2330）的巨額收益，使得韓國股票成為更具吸引力的投資對象。

日股收盤重挫1285點 創8年來最大跌點

受美科技股遭拋售、日圓升值等影響，日股日經指數今（25 ）日以下跌1285點或 3.28%、 37869.51 點作收，不僅是連續第 7 天下跌，且創下逾 8 年來最大的跌點和逾3年來最大跌幅。

124萬存股族注意！3官股金融業宣布 8／8除息

財政部泛公股金融業配息陸續公告，包括第一金（2892）、兆豐金（2888）與台企銀（2834）皆敲定8月8日除息，由於3家公司共擁有124萬股民，市場關注填息實力。

美股慘跌拖累日股重摔千點 台股颱風假後山雨欲來

美股周三（24日）重挫，以科技股為主的那斯達克指數跌3.65%，創2022年底以來最大跌幅。投資人恐慌情緒蔓延至亞股，日本股市今（25）日暴跌逾千點，韓股也跌至半年線，台股因連兩日颱風影響未開盤，但周五有「山雨欲來」之感，恐難逃過這波大回檔。

台股停牌「台積電ADR摔近6％」 謝金河：若開盤恐跌600點

凱米颱風來襲，全台連續2天放颱風假，台股也停牌2天，美股這2天也回檔修正、主要指數都收跌，若是台股開盤勢必受到衝擊，對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「台股高掛免戰牌，今天若開盤恐凶多吉少」為題發文，指出台積電ADR跌近6％，若回推台股，恐怕至少跌600點，台股總要開盤，老人與狗的乖離修正仍將持續，基本面好先看季線，基本面不夠強大可能到半年線。

坐等降息！睽違3年非投等債資金大轉正 00953B搭送分題列車

Fed（聯準會）終止升息，且市場期待啟動降息循環，根據Morningstar資料庫中非投資等級債基金自2008年以來之資金流向顯示，睽違三年，非投等債今年資金終於呈現淨流入，也顯示出此刻正適合進場佈局非投等債ETF，月月配、群益優選非投等債ETF（00953B）搶在下個月開募，搭上債券ETF送分題列車。

美大選干擾全球股市 專家：搶短一口氣投入要有勇敢的心臟

台灣在放颱風假的同時，全球金融市場還是持續在運作的。美國股市昨天仍然處於政治的不確定性因素，呈現下跌趨勢。

凱米威力太強！全台逾66萬戶曾停電 還有8.3萬戶待搶修

凱米颱風襲台，強風豪雨影響全台各地，根據台電統計，截至今（25）日下午1時，全國曾停電戶數逾66萬戶，其中約87％已修復，剩下逾8.3萬戶待搶修。

凱米帶來9.7億噸水量！ 曾文+烏山頭灌3億噸居冠

凱米颱風為全台帶來豐沛降雨，各大水庫也皆有進帳，根據水利署統計，2天降雨共計替全台水庫帶來9.7億噸水量，其中，曾文水庫加上烏山頭水庫預估總降雨入流量達3億噸，年底前應供水無虞。

凱米雨量驚人！中南部57區淹水警戒 51區列為一級

凱米颱風雖持續減弱，但颱風外圍環流及西南氣流仍帶來旺盛水氣，根據經濟部水利署上午10點發布最新資訊，南投、嘉義、屏東、高雄、台南等5縣市、共57區列為淹水警戒，其中有51區列為一級警戒。