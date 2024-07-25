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快訊／威力彩「史上最高2獎」1注獨得　颱風天抱1.12億元回家

▲▼威力彩，彩券，彩券行。（圖／記者許力方攝）

▲威力彩示意圖。（圖／記者許力方攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台彩威力彩第113000060期25日開獎，獎號為「04、11、23、27、32、38」，特別號為「07」。根據台彩官網指出，25日頭獎雖未開出，但難中的二獎卻一注獨得，抱得1億1259萬6488元回家。

據悉，威力彩頭獎與貳獎雙獎項罕見地在22日均突破億元大關，自2月22日到7月22日已連槓43期，貳獎獎金累計破億元，是公益彩券第四屆以來累積最高、也是首個破億元的貳獎獎金。

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關鍵字： 彩券威力彩開獎貳獎頭獎

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