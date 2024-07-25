接唱「但是又何奈」？　陽明海運連4任總經理去職都有「小故事」

▲陽明現任總經理杜書勤(左一)與前任總經理林文博(中)都是際遇坎坷。圖左二為陽明新加坡公司總經理李詩周、右二為陽明前董事長謝志堅，右一是內定的陽明下任總經理白崑榮。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運即將創下董事長與總經理同時換人的創新紀錄，陽明退休高階談到公司的過往，不免感慨陽明領導階層的難為，因為必須受官股身份約束，從2013年至今，連續四任總經理都因特殊原因卸下職務，其中一些難以為外人道的委屈，大概只有他們才能體會。

在2013年6月，提前辦理退休的陽明總經理何樹生，是在2008年9月接下總經理職務，也正是金融海嘯爆發之際，次年船公司面臨營運危機，陽明與萬海航運被迫與台船協商，延後交船時間，以解除船噸過剩壓力，當時陽明14艘新造船，延後6-15個月交船。

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2010年市場好轉，陽明EPS有4.06元，但2011年變成-3.33元，2012年EPS僅有0.02元。2013年6月何樹生申請提前退休，由於何樹生個性內斂，同期的三位副總經理級主管都說不知道他提前退休的真正原因，但認為陽明總經理不好做，當時大環境也不好，只記得他在交接典禮致詞時掉淚。

何樹生提前退休後，由余華明接下總經理職務，其任上的2013與2014與2015年，陽明EPS分別為-0.90元、0.13元與-2.26元，都還在慘澹經營，2016年4月，余華明因病過世，享年59歲。

2016年10月，林文博接下總經理職務。那一年6月，交通部長賀陳旦請來曾經擔任過長榮海運董事長、長榮集團次席副總裁的謝志堅擔任董事長，該年9月，韓國最大貨櫃船公司韓進海運倒閉，陽明該年EPS-9.22元（有辦減資）。

謝志堅與林文博合作無間，透過減薪、減增資、組織改造、優化攬貨策略、全球集中化管理等策略，健全財務，改善營運，提振士氣。

未料2020年2月，陽明董事會在獨立董事堅持下，針對陽明10年前的船舶售後回租案，處分林文博與兩位副總，雖然當時業界多位大老相繼聲援，認為當時市場行情確實船價偏高，不應事後諸葛亮的做處分，且案發時上面還有董事長與總經理當家，但林文博主動請辭。而半年後貨櫃船運市場大好，陽明的租船案已無船價過高問題。

現任總經理杜書勤是在2020年11月，陽明總經理懸缺9個月之後接下總座，在杜書勤之前，謝志堅曾經推薦兩位總經理人選，但傳出一位一位有國民黨背景，一位是眷村出身，未獲上級同意，最後由該年2月才升任策略長的杜書勤成為黑馬。

杜書勤沒料到這一升遷，讓他損失了1600萬元的年終獎金與員工紅利。2021年與2022年因為疫情帶來的超級榮景，讓陽明那兩年的EPS高達48.73與51.57元，基層出身，在陽明工作32年，卻因過時的「肥貓條款」限制，含所有獎金總薪資不能超過24個月，那兩年合計約少領約50個月。

今年5月陽明董事會原擬案討論發給董事長與總經理各200萬元「特別貢獻獎金」，未料因有人向媒體爆料，被寫成是自肥，雖然爆料者主要是針對董事長鄭貞茂，杜書勤卻受到牽連，將卸下總經理職務，轉任陽明中國（子）公司董事長兼總經理。

一位退休副總經理指出，在民營化之前進入陽明的員工，都是經過高普考或特考才能進入公司工作，但是陽明受官股身份約束，不論是造船或開新航線，都落後長榮海運很多年，每個投資案一再討論，經常錯失良機，即使像謝志堅那樣背景優異雄厚的董事長，帶著高階主管到交通部報告造船計畫，都遭到揶揄與反對，直指陽明績效太差，虧錢太多，不應該再花錢造船等，但是陽明如果不造船，哪有前景可言？幸好謝志堅十分堅持，部內還有長官支持，才能陸續實現24艘新船建造計畫，讓陽明在疫情期間有足夠的生財工具。