每年4000＋搶當竹北人　房市熱度連工程師都嚇壞

▲竹北因近年房價漲幅強勁，被稱為「新天龍國」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／新竹報導

竹北因近年房價漲幅強勁，被稱為「新天龍國」，根據民政局資料，竹北在5年前總人口數為19萬945人，截至去年6月來到21萬3780人，過去4年平均每年移入5708人，而至2024年6月為止，竹北人口來到21萬7882人，相比去年同期已經增加4102人。

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由竹北高鐵特區帶頭往前衝的竹北房市，現在AI智慧園區預計今、明兩年就會陸續到位，4大廠商陸續興建廠辦大樓，包括智邦科技、緯創資通、義隆電子及普生公司，年產值超過1000億元，將再引進4000個就業人口進駐。

▲竹北與新竹市東區房市的買盤主要由科技業組成，大約佔了6-7成。（圖／記者項瀚攝）

永義房屋竹北科大惠星加盟店店長陳偉傑分析：「竹北與新竹市東區房市的買盤主要由科技業組成，大約佔了6-7成。其中，有一部分夫妻購屋族因為工作關係，需要交通便捷的高鐵區作為外地通勤工具，因此竹北高鐵區一直以來都是購屋首選區域，因為外溢效應的關係整個找房區域由高鐵區延伸至中華路以西的華興區域購屋族相當多。」

陳偉傑表示：「竹北的人口成長趨勢，每年4~5千的移入人口，讓區域房市買盤有撐，房價部分竹北目前2房的房價在1500萬元～2200萬元之間，3房的房價已經有不少已經超過3000萬元，加上這10年來貸款利率低，成屋釋出的量體相較於其他區域少，新竹縣市房屋釋出的量體在這一年之間約略減少30%左右，在買盤依舊不變下，使得竹北的房價持續不斷上揚。」

另外，竹北房市也因購屋族群之中，不少科技業的工程師並非富二代，有許多都是靠自己認真唸書打拼起來，所以竹北客群買房子相當重視學區，因此像是成功、勝利、東興國中等評價好、校風佳的明星學區周邊房市也相當搶手。

▲有不少購屋族群抱怨竹北房價已經比肩新北區域，買房壓力大，但是由於居住品質及交通便利性的關係定居首選還是竹北區域。（圖／資料照）



陳偉傑也分享：「房市熱況一屋難求的情況也讓不少園區客感到驚訝，更產生買不到房的『恐慌心態』，不少買方因為先前多次猶豫，導致當下買不到房子，後續只要有釋出不錯的物件就會『開價即成交』或是加快決定出價的速度也因此在竹北的近半年來物件實際成交價格約只有5%左右的空間的議價空間。」

目前高鐵區新成屋竹科滙的成交行情已經傳出9字頭價碼，縣三的「國賓大悅」、「巨人」社區已經來到7字頭，屢屢創區域行情新高，另外台科區「品川風」社區成交也達7字頭關卡，有不少購屋族群抱怨竹北房價已經比肩新北區域，買房壓力大，但是由於居住品質及交通便利性的關係定居首選還是竹北區域。

▲永義房屋竹北科大惠星加盟店店長陳偉傑建議自住買盤在入手竹北物件時買方自備款需要多準備，並找尋專業且適合自己調性的仲介諮詢。（圖／業者提供）

面對竹北房市瘋漲，陳偉傑坦言：「竹北房市去年底受到整體環境影響，房市持穩，但2024年全面回升，中古屋部分大約有一半物件，銀行鑑價跟不上，建議要自住買盤在入手竹北物件時買方自備款需要多準備，找尋專業且適合自己調性的仲介諮詢。」

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