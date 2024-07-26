台股跳水重挫「要逢低加碼嗎？」　法人點名：高息存股勝率高

▲台股加權指數開盤重挫逾900點。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊絡懸／台北報導

受美國科技股持續下挫影響，台股因颱風休市期間面臨補跌壓力，26日加權指數開盤重挫逾900點，盤中一度摜破22,000點。綜觀整個7月，台股波動劇烈，投資人如何看待漲跌，該此時逢低加碼、還是當作警訊？法人表示，台股今年以來漲多，加上面臨美國總統大選不確定因素，操作優先留意強勢高息股。

近期美國科技股承受賣壓了結，市場焦點轉向美國總統大選，美國總統拜登（Joe Biden）宣布退出2024總統大選，加上美國前總統川普（Donald Trump）對台不利言論，美股波動劇烈，台股深受影響，加權指數自高處拉回整理，一度向下回測季線22,139點。

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▲「年度最大單日跌點時進場」表現統計。（圖／記者楊絡懸製表）

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，根據統計，近5年來，台股若發生該年度最大單日下跌點數後進場，爾後3、6個月平均表現皆不俗。

以加權指數為例，統計2019至2023年最大單日跌點發生時進場，持有3個月平均報酬為3.11%，若持有至6個月平均報酬提升至13.66%。觀察一般高股息題材，以臺灣高股息指數為例，前述時點進場持有3個月平均報酬為1.93%，而持有6個月平均報酬則來到11.22%，表現不俗。

然而，張繼文也表示，如果透過股價動能指標與股利指標雙重篩選的「強勢高息股」，以「臺灣趨勢動能高股息指數」為例，進場持有3個月與6個月平均報酬分別為4.54%與14.69%，表現相對大盤抗跌，不但平均表現更勝大盤與一般高息股，且正報酬機率也相對高。

隨著高股息ETF的規模成長，市場關注高股息指數持有相同成分股重疊性高，容易團進團出，因此投資人需要找尋重疊性較低的ETF。值得一提的是，野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）成分股與市場熱賣高股息ETF持股重複度相對低，投資組合重疊率平均約30%左右。

張繼文說，根據指數回測可發現「無論多空，強勢股續強機率高，」，投資人不妨趁回檔之際，將強勢高息股納入投資組合，降低持股的重疊性，達到分散風險效果。