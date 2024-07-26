證交所公布8檔注意股　創意兩營業日收盤價價差達180元遭列入

外資狂殺846億元！「暴力式補跌」寫歷史第3大賣超金額紀錄

台股在歷經颱風假連2天休市後，26日迎來「暴力式補跌」，外資狂殺賣超金額達846.46億元，寫下今年第二大金額，並排上歷史紀錄第3高，大盤終場大跌752.63點，失守季線22,212點，收在22,119.21點。

台股大跌752點 金管會喊話穩信心「緊盯國際金融市場」

在台股因颱風休市期間，美國科技股下挫，台股今天開盤呈現補跌走勢，終場重摔752.63點，創單日次大收盤跌點。金管會下午表示，將密切關注國際金融市場變化。

台積電重挫55元收924 台股大跌752點創史上第二大跌點

由於台股颱風休市二天美科技表現不佳，台股今（26日）日補跌，指數開低走低，早盤一度重挫950點，摜破22000點，後跌勢小幅跌斂，終場仍大跌752.63點，力守22100點，但創史上第二大跌點，以22119.21點作收，跌幅3.29％，成交量4684.71億元。

金融股4家碰颱風延後除權息全走跌 玉山金跌5%最重

受到台股早盤一度重挫逾950點影響，金融股今（26）日全面開低，因颱風休市二天延至今日除息的4檔金融股全陷貼息窘境，其中玉山金（2884）早盤跌逾5%最慘，第一保（2852）也有4%跌幅，王道銀（2897）、聯邦銀（2838）跌逾2%。

台股跳水重挫「要逢低加碼嗎？」 法人點名：高息存股勝率高

受美國科技股持續下挫影響，台股因颱風休市期間面臨補跌壓力，26日加權指數開盤重挫逾900點，盤中一度摜破22,000點。綜觀整個7月，台股波動劇烈，投資人如何看待漲跌，該此時逢低加碼、還是當作警訊？法人表示，台股今年以來漲多，加上面臨美國總統大選不確定因素，操作優先留意強勢高息股。

逢低買輝達、台積電晶片股？ 外資分析師曝「還太早」

投資人是否應該利用半導體股票近期的疲軟作為買進機會？瑞穗銀行分析師Jordan Klein在周四給客戶的報告中寫道「現在感覺還在半決賽賽道中，此時逢低買入還為時過早。」

科技股慘跌 專家：00919、00929配息失「資本利得」保護傘

因為颱風的關係，台股也休市了2天，這幾天美國金融市場依然處於修正的局勢，尤其科技類股。

SCFI連3周走弱 美西線跌逾6％最多

海運航線運價持續修正，最新公布的SCFI指數連續3周下跌，本周下跌94.57點或2.67％至3447.87點，以美西線下跌逾6％最多。

史上摔第二大！台積電收跌55元 市值24兆失守

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日受到美股下跌衝擊，股價開盤即重挫，終場收在924元，下跌55元，寫下歷史第二大紀錄。

黑色星期五再現恐慌！台股7月「有3天跌點」擠進前20大最跌紀錄

台股因颱風假休市期間美國科技股下挫，26日補跌，加權指數盤中重挫逾982點，最低下探21,889.61點，隨後跌勢收斂，終場仍大跌752.63點，失守季線22,212點，收在22,119.21點，創史上第2大收盤跌點紀錄。今年已有5次收盤跌點紀錄擠進歷史前20名，光是7月就有3筆紀錄，可見市場情緒震盪。