科技股慘跌　專家：00919、00929配息失「資本利得」保護傘

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）



文／碎念女子萬萬歲 Murmur Girl

因為颱風的關係，台股也休市了2天，這幾天美國金融市場依然處於修正的局勢，尤其科技類股。

剛收盤的美股主要指數表現僅道瓊小幅收紅，其他表現如下：道瓊+0.20%、標普 -0.51%、納斯達克指數-0.93%、費城半導體指數-1.96%；台積電ADR+0.30%。

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雖然台積電收小漲，但值得注意的是美國時間7/23以來台積電ADR的修正，以及今天盤後價格也把收盤時的漲幅幾乎吃掉了。

債券及匯率市場方面，在美國公布第二季GDP加速成長後，債市回穩，債券殖利率再小幅下跌，而美元則稍稍漲一點，但仍為抵銷前幾天日圓升值的趨勢，1美元兌日圓還在153円，雖然不見之前的160円，但對比以前100至120円的水準，日圓仍然維持弱勢。接下來就是看日本央行（BOJ）的會議，日本央行決議升息的話，那日圓就值得台灣投資人特別觀察了。

最後回來說一下2檔熱門的高股息ETF，分別是群益台灣精選高息（00919）及復華台灣科技優息（00929），這二檔ETF主要成份股都是科技類股，台股雖然今年上半年表現不錯，甚至一度再創歷史高點達到24,000以上，不過台灣企業配息的水準大概是獲利的六成到七成，假設接下來從七月開始台股進入了盤整的局面，那麼過去這兩檔以「資本利得」、「收益平準金」配出超過10％息率的ETF，在今年可能失「資本利得」的保護傘下，純粹以股息配發，要能夠配出去年牛市的水準，女子認為是有難度的。

因此女子先提醒大家，如果依照股息收入來配息，台灣的高股息產品了不起就是6%-7%，甚至低至5%。如果最近看到一些節目、網紅置入要逢低加碼這2檔科技股為主的ETF，那麼今年下半年度的配息大家可能要有心理準備，可能沒有辦法像去年一樣那麼好了。