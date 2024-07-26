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央行鷹派成員喊「贊成升息」　高房租逼政府出手管制

▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

央行今（26）日公告6月13日理監事會議摘要紀錄，其中對於「升息」一詞提到8次、對「房租」一詞則提到5次，其中有3名理事提及房租對通膨影響，支持第6波選擇性信用管制，甚至有理事認為要強調打擊通膨的決心，更直接說「本次要升息，亦表贊成」，不過也多名理事各自認為升息對傳產與中小企業貸款形成負擔、美國並未升息等因素，同意「升存款準備率」的措施。

央行6月13日舉行理事會，一致同意維持政策利率不變，祭出第6波選擇性信用管制措施，調降自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為6成，並調升新台幣存款準備率0.25個百分點。

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今（7月26日）釋出的會議紀錄摘要顯示，有位理事指出，台灣通膨壓力還是很大，近幾個月房租對消費者物價上漲率（CPI）的貢獻度愈來愈大，值得關切，而且外食費價格走升存在推力，央行不可放鬆打擊通膨，且還要強調打擊通膨的決心。

這位理事表示，理事會決議政策利率維持不變，但調高存款準備率，也具有緊縮作用，因此接受暫時維持利率不變的政策，不過如果央行要升息，會投下贊成票。

會議摘要指出，有多名理事對於升息態度偏鴿，其中一名理事表示，國內電價調漲對CPI年增率的影響並不大。儘管預測本年CPI年增率仍略高於2%，但上次本行升息半碼，重貼現率已升至 2%，創 15 年來高點。此外，就國內經濟而言，本年1~5 月出口，僅與AI相關的資通與視聽產品出口高度成長，其餘均呈衰退；若本次再升息半碼，恐加重傳產、中小企業貸款負擔，故贊成政策利率維持不變，惟仍須持續觀察國內通膨壓力。

另位理事同意本次政策利率維持不變，並表示目前台、美經濟金融情勢類似、勞動市場強韌、股市熱絡、通膨降溫。上次本行升息半碼，此段期間美國並未升息，本行須更長時間觀察台灣物價走勢，尤其本年3月以來房租成長率均高於上年。

有位理事指出，目前台灣經濟成長穩健，通膨仍高且已持續很久，預期若房價繼續上漲，房租亦將隨之上漲，使物價上漲的壓力仍大。因此，持續讓貨幣政策正常化，稍微緊縮的貨幣政策應為可行，原認為可持續調升利率，然而本行本次針對房地產市場，調升存款準備率，亦具有貨幣政策緊縮的效果，有助於
抑制通貨膨脹。

有理事指出，房市降溫有兩大策略，即價與量。價就是利率，惟其除影響房市交易外，亦會影響投資及消費，且除非利率大幅調整，否則對房市影響不大；而從量著手，縮減流動資金，應有較直接、較大的效果，當為有效的辦法。本次調升存款準備率主要針對房市，惟需注意減少貨幣供給對消費、投資及利率可能的衝擊。

有位理事認為，台灣房價問題很複雜，並非本行可以獨力抑制。房市供給面，包括營造成本、都市計畫及社會住宅等，均使房價問題更加複雜。本行能做的就是降低投機性炒房，設法讓房價成長率下滑，而非逕將房價抑制到底。由於目前銀行授信在不動產比重仍偏高，基於促進金融穩定，同意調整選擇性信用管制措施及調升存款準備率。

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關鍵字： 央行房市利率存款準備率

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