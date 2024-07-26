比台積電更操！待輝達2年淚喊「人生被工作佔據」　曝高薪血汗內幕

▲原PO在輝達工作直呼很操。（示意圖／記者高兆麟攝）



記者施怡妏／綜合報導

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳掀起人工智慧（AI）浪潮，許多人夢寐以求想進輝達上班，一名員工透露，工作了2年半，每天過著高壓高工時的生活，面試時主管就提醒「非常操」，勸想丟履歷的人多想想，薪水真的不是一切。貼文曝光，不少人點頭，「NV本來就很操了，我也是看在股價的份上，繼續捏著」。

該名輝達員工在Dcard發文，「高壓高工時真的不重要嗎？」在輝達工作2年半，近期看到很多人把輝達當作第一志願，因為加上配股的話薪水很高，但在這裡上班壓力很大，「面試時主管甚至會提醒你非常操，覺得研究生很苦的人，進來才會發現當初多幸福」。

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他認為薪水不是一切，沒家庭、沒房貸的情況下，找工作前可以多想想，如果年薪150萬元的生活可以得到90分的幸福，「250萬的生活頂多加到93分，但工時壓力算下去，也許直接扣20分」。他強調，如果只是想要賺錢，不在乎每天起床到睡覺都在工作，人生被工作佔據，就很適合到輝達練功，但如果在研究生時期都感到痛苦，想要開心生活，那就得好好思考。

貼文曝光，網友紛紛點頭，「心有戚戚焉，沒在NV，但略有耳聞，那裡很厲害沒錯，薪水高也是事實，很操更是真話」、「台積電、輝達、聯發科都待過，輝達真的是最高壓」、「早就知道了，這種事工作第一年就該搞清楚吧」、「討論這些沒意義，能去NV的，也能去100多萬輕鬆工作的，所以也不用替那些人擔心，受不了就跳槽，受得了就繼續待」。不過也有網友指出，「NV仔+1，但我熱愛工作，所以都會自主加班，月底薪水進帳又更踏實了」。