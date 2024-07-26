黑色星期五再現恐慌！台股7月「有3天跌點」擠進前20大最跌紀錄

▲台股補跌，失守季線。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股因颱風假休市期間美國科技股下挫，26日補跌，加權指數盤中重挫逾982點，最低下探21,889.61點，隨後跌勢收斂，終場仍大跌752.63點，失守季線22,212點，收在22,119.21點，創史上第2大收盤跌點紀錄。今年已有5次收盤跌點紀錄擠進歷史前20名，光是7月就有3筆紀錄，可見市場情緒震盪。

觀察台股成交量前5名個股，分別是元大台灣50反1（00632R）、復華台灣科技優息（00929）、群創（3481）、群益ESG投等債20+（00937B）、元大台灣價值高息（00940）。

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在上市個股中，漲幅前3名為佳和（1449）、欣巴巴（9906）、晟鈦（3229）；跌幅前3名為亞德客-KY（1590）、志聖（2467）、日月光投控（3711）。

今年以來，已有5次跌點紀錄擠進歷史前20名。回顧跌點第一是今年4月19日的「黑色星期五」，終場下殺774.08點，以19,527.12點作收，並寫下史上單日收盤最大跌點；台股7月26日「再現黑色星期五」收盤下跌752.63點，在整體歷史排名寫上第二。今年另外3次跌點紀錄進榜，包括2024年7月22日跌612.27點，位居第9名；2024年4月16日跌547.81點，位居第15名，2024年7月19日跌529.21點，位居第17名。

綜觀台股歷史收盤跌點前五紀錄，第一名是2024年4月19日774.08點，第二名是2024年7月26日752.63點，第三名是2020年1月30日696.97點，第四名是2021年5月12日680.76點，第五名是2018年10月11日660.72點。

對於台股後市，投資人該如何看待漲跌，該此時逢低加碼、還是當作警訊？野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，根據近5年統計，台股若發生該年度最大單日下跌點數後進場，爾後3、6個月平均表現皆不俗。

張繼文說，據指數回測可發現「無論多空，強勢股續強機率高」，投資人不妨趁回檔之際，將強勢高息股納入投資組合，降低持股的重疊性，達到分散風險效果。