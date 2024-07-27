全台首創「智慧移動充電機器人」曝光！達拉電能推4大產品服務

▲電動車充電解決方案供應商「達拉電能」首次參加2024未來商務展。（圖／達拉電能提供）

記者楊絡懸／台北報導

全達（8068）子公司、電動車充電解決方案供應商「達拉電能」首次參加2024未來商務展，此次參展帶來4大產品，包含擁有70kWh儲能系統「E-HERO 3移動充電機器人」、「Chander DC 360kW直流超充樁」、搭配電動車主專用App「DARA GO」和雲端充電服務管理平台「DARA CLOUD」，適用各種場域，期盼以新智慧能源帶領未來電動車充電方案。

隨著全球ESG意識抬頭，加上2050淨零碳排目標，電動車數量急速成長，達拉電能全力投入高階充電解決方案，創新結合固定式與移動式充電，全台首創「E-HERO 3移動充電機器人」，配有70kWh超大電池與60kW充電功率CCS2快充槍、專用自動快充補電系統，讓E-HERO 3能自行回到基地進行補電，補電功率更高達80kW。

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▲E-HERO 3移動充電機器人配有CCS2快充槍搭配43吋LCD螢幕。（圖／達拉電能提供）

達拉電能表示，「Chander DC 360kW超充樁」配置CCS1液冷與CCS2氣冷充電槍，滿足不同品牌款式電動車需求，無論固定式或移動式充電設備，800V架構車款也能輕鬆應對。軟體部分則由達拉電能自主研發App「DARA GO」整合全台充電樁資訊，能讓電動車主輕鬆找到最近的充電站點。

此外，「DARA CLOUD」為充電站營運服務雲端管理平台，提供更全面且一站式管理解決方案。達拉電能此次參展也結合未來商務展主軸，以AI科技運用為利器，提出軟硬體技術的整合擴增，布局新商業場域。

達拉電能指出，積極將全方位服務融入生活，帶來電動車充電新體驗，並攜手統一超商於台灣7-ELEVEN第7,000店「首府門市」，加入「E-HERO 3」讓電動車主在一般車格也能充電，提供多元生活體驗；另外「宏匯廣場」為新北市一級商場，達拉電能也將固定充電車位擴充至15席位，同時引進「E-HERO 3」可服務一般車位電動車主，展現未來新零售樣態。

據了解，達拉電能計畫於今年第三季上線「DARA API」，加速與第三方充電資訊聚合者、道路救援業者、零售業者的合作，靈活布署各種場域，提供電動車主更便利、更多元選擇與更完善的充電服務。

▲E-HERO 3移動充電機器人為電動車充電中。（圖／達拉電能提供）