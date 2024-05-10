蘋果推iPad Pro新品留伏筆！　法人：WWDC再推AI手機搶市

▲蘋果公司發表最新的iPad Pro。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

蘋果公司（Apple）於春季新品發表會推出用AI晶片的新款iPad Pro，讓市場對於6月的WWDC開發者大會有望推出AI新手機引頸期盼。保德信指出，蘋果強調今年推出的iOS 18能結合更多AI新功能，並實現邊緣AI運用，反映出不論是安卓或iOS陣營皆在積極投入AI智慧型手機市場。

保德信PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，由於邊緣AI無須連線至雲端伺服器做運算，對於AI反應速度與隱私問題都能得到很好的改善，而蘋果在這次的新品發表會上，先由搭載AI功能的iPad Pro打頭陣，接著6月的WWDC將揭露更多AI大型語言模型相關開發細節，讓市場相當期待。

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彭子芸分析，根據研調機構初估，2023年全球生成式AI智慧型手機市占僅有4%，預期進入2024年，AI手機出貨量將翻倍成長至破億，整體市占率將上升至8%，而到了2027年有望高速成長至40%滲透率，且單年出貨量將提升至5億支以上，顯見AI手機商機將是下一波智慧型手機銷售的重中之重。

▲2023年智慧型手機「出貨量占比」。（圖／記者楊絡懸製表）

除了AI手機之外，AI PC帶動的換機潮也是下半年的市場焦點。彭子芸說，在AI軟體應用的普及率快速提升之下，AI PC已成為另一個企業搶攻的重點市場，研調機構預期，截至今年底，全球AI PC滲透率有機會達到近兩成的水準，並且最快在3年內將大幅提升至整體電腦市場的6成。

眼見目前的投資環境相當有利於生成式AI衍生的硬體及原物料供應鏈需求，彭子芸認為，在現今的正面經濟發展背景之下，企業擁有更高的估值與更強健的財務狀況，因此，對於企業在未來3年將持續放大獲利潛力的機會相當具有信心。

彭子芸也認為，在過去被視為逆風因子的利率環境，也將轉向成順風動能，為投資環境提供助力，因此建議投資人聚焦相關成長性高的產業供應鏈，搭上這波由AI創造的多頭列車。