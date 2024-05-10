緯創Q1淨利年增19.25倍！每股賺1.24元「寫14年來同期新高」

▲緯創通過2024年度第一季財務報表。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

電子代工廠緯創（3231）10日董事會通過2024年度第一季財務報表。緯創第一季合併營收2,393億元，季增3.8%，年成長12.9%；稅後淨利為35.24億元，季增5.6%，年增19.25倍，每股淨利（EPS）1.24元，AI伺服器相關業務暢旺，寫下14年以來第一季同期新高。

值得注意的是，緯創第一季的毛利率7.2%，營業利益率2.95%，皆寫下歷年同期新高紀錄；稅後淨利率1.47%，也是自2011年第一季以來同期新高。

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除財務報告外，緯創同時公告其他議案，內容包括緯創已於3月完成出售印度廠給塔塔集團（Tata），處分損失為460萬美元（約新台幣1.44億元），於第一季財報中認列。

緯創董事會通過，擬對近期收購的100%持股美國子公司Alpha EMS Corporation（簡稱WAE）增資1,550萬美元，以因應子公司業務發展與策略規劃需要。WAE也將計畫租用美國加州的廠房，以2,485萬美元額度內，取得當地不動產使用權，租期為10年4個月。

此外，因應新業務發展及策略規劃需要，緯創擬提高湖口廠的資本支出預算額度，由新台幣16.03億元提高至22.94億元。其中，取得機器設備的預算自11.31億元提高至17.31億元，建築物改良的預算由4.72億元提高至5.63億元。