錯過1700還有機會！　蔡明翰：台積電「最好買點」在這10天

圖文／鏡週刊

台積電法說會後，股價衝上1,780元歷史新高，投資人該逢高調節，還是持續加碼？對此，國泰證期協理蔡明翰指出，台積電長期趨勢明確，每次法說會後一週左右的震盪期，反而是較適合進場布局的時間點。除了台積電及相關概念股，他也看好散熱與先進封裝族群，能趁股價回檔時分批介入、把握中長線機會。

台積電法說會釋出樂觀展望，股價一度衝上1,780元歷史新高，加權指數站上31,800點，外資持續調高台積電目標價，還沒上車的投資人該如何因應？

[廣告]請繼續往下閱讀...

國泰證期協理蔡明翰指出，台積電這波強攻，反映的是預期獲利上調，「外資在法說會後持續調高目標價，均值落在2,300元，以近期股價1,750元來看，距離目標價還有約3成的成長空間。」

法人估算，以2025年至2028年預估的每股純益（EPS）64.54元、92元、112.31元、130.2元計算，股價低點（本益比約12倍）為785元、1,113元、1,359元和1,575元，高點（本益比約24倍）為1,550元、2,208元、2,695元、3,125元，「所以抱得越久，獲利空間越大。」蔡明翰補充。

只不過在相對高檔區，該如何操作不受傷？蔡明翰指出，台積電處於向上趨勢，但股票不會天天漲，中間震盪是正常現象，每次法說會前後，往往是關鍵點。「自2023年AI題材發酵，法說會後會出現約10個交易日的震盪整理期，之後便展開明顯的上揚波段行情；也就是說，法說會後一週左右，反而是相對適合布局的時間點。」

實際操作上，他建議投資人將資金分3到5筆，採取「買黑不買紅」、「拉回零股布局」策略，「要是已經有不錯的帳面獲利，可留意下一次法說會前一到兩週的時間點，適時獲利了結。」

隨著台積電法說會行情發酵，相關概念股也受到市場關注；蔡明翰點名日月光、京元電、旺矽、穎崴、漢唐、弘塑、昇陽半導體，在法說會後20日、40日，股價會出現明顯走升，「這類概念股特色在於，當台積電拉回整理時會同步回檔，甚至跌幅更大，但後續再度上攻時，漲幅又可能超越台積電。」對風險承受度高的投資人來說，可將此類股做為配置的一環。

此外，近期鴻海股價表現牛步，他說明，隨著AI伺服器需求擴大，鴻海的成長動能逐步浮現。以鴻海2025年EPS約14.7元計算，過往股價高點曾來到262元，本益比近18倍；法人預估，2026年EPS接近17.75元，股價上看300元，整理期是較佳的布局時機。

隨著農曆年關將近，蔡明翰分析，從過往統計資料顯示，封關前一個月資金偏好大型權值股，加權指數平均約有1.5%的漲幅，反觀OTC櫃買指數在年前表現相對弱，「這與投資人封關前避險心態有關，大型權值股較為安全，加上台積電法說會效應，市場焦點自然集中在此。」

不過，年後資金輪動往往出現變化，中小型股反而較有表現空間。建議年前以大型AI個股為主，封關前適度減碼、保留部分現金，以因應不確定性；待年後開紅盤，視狀況將資金轉向中小型族群。

最後，蔡明翰看好散熱和先進封裝族群，他點名奇鋐、高力、京元電和日月光。更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/nOisn4q4IbI

訂閱《鏡發財》YT頻道，按讚＋分享，開啟小鈴鐺



更多鏡週刊報導

錢鏡你家／台積電不是2000就到頂 陳威良曝：2～3年內上看3000

錢鏡你家／台積電創高、成交量破兆 杜金龍親授「賣多買少」降持股術

錢鏡你家／高股息ETF要翻轉了？ 存股總編用1個字點出2026投資關鍵