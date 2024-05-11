移工匯兌收益貢獻！統振Q1稅後淨利年成長64%　每股賺0.94元

▲統振公布2024年第一季營運成果。（圖／統振提供）

記者楊絡懸／台北報導

移工金流服務商統振（6170）公布2024年第一季營運成果，合併營收7億元，季增13.43%，年成長28.87%。受惠於金融科技、流通事業兩大事業營運穩健放大，以及來自移工匯款業務的匯兌收益貢獻，歸屬於母公司稅後淨利0.91億元，每股淨利（EPS）0.94元，年增64.91%。

統振表示，2024年第一季兩大事業體營收比重分別為「金融科技與通訊」76.85%、「流通」23.15%，其中，金融科技在公司積極拓展外籍移工的金融匯款市場下，效益逐步展開，創造2024年第一季QuickPay App會員人數持續攀高，挹注金融科技第一季營收繳出年增58.03%，貢獻營業毛利率30.39%，稅後淨利率達11.61%。

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根據勞動部最新統計數據指出，2024年3月底產業及社福移工人數達76.34萬人，較2023年12月底增加1.32%，移工匯款市場規模可觀，統振建立金融科技行動App串接便利商店及國外金融機構的完整網絡，讓外籍簡單完成便利的匯款程序，且款項一般在1個小時內即可到國外帳戶，大幅減少匯款的時間差。

統振同步公告2024年4月合併營收2.27億元，月減7.3%，年成長39.6%；累計今年前4個月合併營收9.27億元，年成長31.31%。從目前累計有效QuickPay App總會員數來看，累計今年前4個月移工匯款業務匯出金額已達新台幣125.65億元、年增56.61%，可見已深獲台灣多數外籍移工肯定與信賴。

展望未來，統振看好台商回流將推動外籍移工需求的人數增加，以及政府簽證放寬引進外籍移工等趨勢明確，憑藉長達24年經營移工電信預付卡市場的經驗，持續積極拓展公司布局金融科技的移工匯款業務更多市場分額。

除了軟硬體的升級、客服效能的提升，統振表示，將強化與海外金融機構系統化的介接效率，以及持續與合作夥伴深化外籍移工國外小額匯兌QuickPay多樣性業務內涵，並開拓更多不同市場的業務版圖，包含括印度移工來台、前進日本等移工匯兌商機，助力未來營運更上一層樓。