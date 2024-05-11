韓國大力蓋晶片廠　美報告：2032年產能超越台灣

▲南韓三星持續爭奪半導體龍頭。（圖／路透社）

記者高兆麟／綜合報導

根據韓國媒體The Korea Herald報導，美國週四發布的報告顯示，預計到 2032 年，韓國的半導體產量將佔全球半導體產量的近20%，達到歷史最高水準，超越台灣。

根據半導體產業協會與波士頓顧問集團合作發布的報告，亞洲第四大經濟體預計八年後將佔據全球晶片產量的19%。報告評價，韓國從早期投資半導體產業發展，幫助韓國兩家晶片製造商三星電子和SK海力士成長為全球半導體巨頭。它們各自佔據全球 NAND 快閃記憶體和 DRAM 市場一半以上的市佔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓國媒體分析，這將比 2022 年的 17% 增加兩個百分點，創下歷史新高，僅次於中國，位居世界第二，預計 2032 年中國將佔 21%。韓國也有望超越目前排名第二的台灣。同時，報告顯示，台灣和美國預計今年將分別佔 17% 和 14%。

截至 2022 年，韓國在全球晶片產量中與日本並列第三位，僅次於中國和台灣，目前中國和台灣分別佔 24% 和 18%。報告預測，韓國透過興建半導體工廠，產能大幅增加，預計將達19%。

據解釋，韓國的產品市佔正在增加，因為透過建造半導體工廠，與其他地區相比，產能大幅增加。