伊頓台灣區業務與客服新總部開幕　強化業務成長及客戶服務　

▲伊頓電氣台灣區業務與客服總部喬遷。（圖／伊頓提供）

記者高兆麟／綜合報導

因應業務快速成長與提供客戶優質服務，動力管理廠伊頓電氣近日將業務、行銷以及客服團隊，從原本位於汐止的廠辦合一據點，遷移至鄰近汐科站的全新總部。原有廠區將專注於研發與生產，新辦公室則以客戶服務為主。今日於新辦公室舉辦開幕酒會，不僅舉辦盛大員工大會，也邀請近百位經銷夥伴及其他貴賓同歡。全體同仁與主管期待在嶄新環境中迎接挑戰、創造佳績。

伊頓電氣台灣暨菲律賓與越南總經理宮鴻華表示：「這次搬遷的目的，是為了打造更優質的環境，提供客戶更好的服務，同時也希望吸引更多優秀人才的加入。我們將透過組織調整，以客戶的產業需求為導向，提供一條龍產品解決方案與服務，讓客戶透過單一窗口，享有便捷、完整、專業的服務體驗。」

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位於汐止的台北廠，是伊頓高階大型UPS的全球製造基地之一。多年來持續擴充產能與提升品質，以滿足高科技與半導體客戶需求。去年台北廠不僅達成了5,000天零事故的目標，近期更連續第五年獲得「模範工廠」的殊榮 - 為伊頓全球最高製造榮譽。被評為世界級工廠皆需在伊頓High 5 指標中達到優越表現，包括安全、品質、準時交貨、庫存和彈性等面向。

伊頓為滿足日益增長的市場需求，台北廠將持續擴建產線，提升產能，提供更優質、高效的服務，未來也將致力與客戶維持長期穩固的合作關係，共創雙贏局面。

未來，伊頓將以台灣區業務與客服總部為基地，持續深耕台灣市場。透過創新的解決方案與優質服務，滿足客戶多元需求；同時以實際行動力促進人才發展，打造多元包容的企業文化，共創永續發展願景。