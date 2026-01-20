防堵ETF銷售亂象　金管會嚴禁業者引導民眾借貸投資

▲金管會。（圖／記者湯興漢攝）

ETF成為理財全民運動，市場受益人數來到1200萬人，引發一窩蜂募集同類型商品、基金成立後規模銳減，乃至券商與投信業者存在回單交易…等亂象，金管會證期局副局長黃厚銘今（20）日表示，業者進行ETF相關銷售業務時，不得以不正當方式勸誘，同時禁止引導民眾以「借貸」方式投資基金，如果民眾遇到不當銷售，可檢具證據陳情，查核屬實者，可依法對業者處以警告、糾正甚至行政裁罰。

去年ETF 責任額引銷售亂象，金管會把 KYC(了解客戶)、KYP(了解產品)、商品適合度評估、風險揭露及業務人員酬金制度等四大項目，納入對證券商的例行查核範圍，而投信投顧、證券商兩大公會也去年下半年陸續修正自律規範。

投信投顧、證券商兩大公會把相關自律規範也正式納入內控，一旦違規，金管會即可進行懲處。

對於投信搶募同質性高ETF，以及IPO結束後規模急速下滑等情事，黃厚銘說明，去(2025)年新掛牌上市櫃ETF有46檔，較前(2024)年33檔增加，被動式ETF從33檔降至29檔，其他17檔均為主動式ETF，目前14家業者發行的主動式ETF投資主題各有不同。

ETF IPO蜜月期結束後規模下滑，黃厚銘指出，按照現行規定，基金成立並開放買回屆滿6個月，其平均發行單位總數較成立日減少達50%以上，就符合「規模大幅減少」標準，該投信公司下一檔基金申請將面臨審查，從申報制改為核准制，以加強監理強度，根據證期局統計，去年有3家投信、6檔 ETF，觸及上述規定，後續送件ETF改為「申請核准制」。

