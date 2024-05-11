姊弟共有土地！地價稅差4倍　稅務官員解惑「房地非屬同一人」

▲房地產配圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

新竹市怡君的父親日前過世，她與弟弟繼承父親名下同一筆土地，各持分1/2，同時向稅務局申請按自用住宅用地優惠稅率課徵地價稅，卻只有弟弟的申請被核准，怡君覺得很疑惑，於是向納保官申請諮詢。

新竹市稅務局表示，自用住宅用地應符合土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦竣戶籍登記、無出租或供營業用、土地上之建築改良物屬土地所有權人或其配偶、直系親屬所有等要件，才可適用2‰的優惠稅率。

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稅務局說明，經納保官檢視怡君的案件後發現，其父親的土地由怡君與弟弟各繼承1/2，地上的建物則由弟弟繼承全部，因適用地價稅自用住宅用地稅率須符合「土地上之建築改良物屬土地所有權人或其配偶、直系親屬所有」，弟弟同時持有土地及地上建物，符合規定，可按優惠稅率2‰課徵，稅額3,000元，而怡君僅持有土地未持有建物，仍須按一般用地稅率10‰課徵地價稅，稅額15,000元，2人稅額相差4倍。

稅務局提醒，若符合自用住宅用地要件尚未申請適用自用住宅用地優惠稅率者，可於地價稅開徵40日前（9月22日前）申請，或以郵寄、傳真或親洽稅務局辦理，逾期申請者，自申請之次年開始適用。若已申請核准而用途未變更或減免原因、事實未消滅者，以後免再申請。