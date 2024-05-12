科技七雄CEO近期狂售股票逾51.9億　投銀：豬變胖就該殺！

▲美國七大科技公司的內部人士正紛紛拋售公司股票。（圖／CTWANT提供）



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美股「科技七雄」的內部人士正在追隨亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）和Facebook母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的腳步，紛紛拋售公司股票。最新數據顯示，這些公司的近12名高層和董事最近拋售了價值逾1.6億美元（約新台幣51.9億元）的股票。

外媒報導，以Alphabet CEO皮查伊（Sundar Pichai）為例，他今年出售的谷歌母公司股票比2023年全年還要多。就在這個月，他從近20多筆交易中套現3000萬美元。自去年年初以來，Alphabet的股價已經上漲了90%多。

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此外，輝達董事佩瑞（Mark Perry）今年迄今出售的股票比前兩年還要多；蘋果公司董事長Arthur Levinson於2月份也申請出售股票，規模創下了其20多年來的最高紀錄。

還有一些高層正在首次拋售股票。Alphabet財務長兼投資長Ruth Porat今年3月套現約660萬美元的收益，這是她自2015年加入公司以來的首次出售，此前她在摩根士丹利工作了20多年。這些舉動凸顯出，在科技股從2022年通膨和加息加速導致的暴跌中反彈後，矽谷內部人士正在將所持股份貨幣化。

洛杉磯投資銀行Greif & Co創始人Lloyd Greif稱，「他們都明白，豬變胖就該殺了。沒有人能準確把握股市見頂的時間，但現在看起來肯定是有泡沫。」

自去年年初以來，包括亞馬遜、微軟、Meta Platforms和特斯拉在內的美股七巨頭的股價上漲了近150%，部分原因是投資者對任何能夠提供AI相關的股票都感興趣。

最大的贏家是亞馬遜創始人貝佐斯，他在2月不到兩周的時間內賣出大約85億美元的股票，這是他自2021年以來的第一次出售；祖克柏的信託基金及慈善和政治捐贈實體，在去年11月開始通過一項交易計劃出售股票，目前已經申請出售價值超過10億美元的股票。

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