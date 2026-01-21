別再繳費！3職業工會遭列黑名單　勞保局暫停給付

▲勞保局外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

勞保局最新統計顯示，截至1月16日，全台共有3家職業工會因積欠勞工保險及勞工職業災害保險費逾期未繳，遭列入黑名單，將暫拒給付，呼籲民眾不要再繳錢。

這3家工會分別為桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會、桃園市學力提升補教從業人員職業工會，以及大台南宗教服務職業工會，各自設址於桃園市桃園區及台南市安南區。

勞保局指出，針對上述工會已依法移送行政執行，並對其所屬被保險人暫停辦理各項給付。局方強調，若工會人員涉有違法情事，將移送檢調單位偵辦；若涉及侵占保險費，已涉犯刑法業務侵占罪，依法可處有期徒刑，並沒收不法所得，呼籲勿以身試法。

依據《勞工保險條例施行細則》第40條及《勞工職業災害保險及保護法施行細則》第36條規定，職業工會如欠繳保險費達2個月，即不得繼續預收保費。上述3家工會目前皆已符合禁止預收保費的條件，勞保局提醒民眾切勿再向該等工會繳納保險費，以免影響自身權益。

勞保局進一步說明，各工會應於法定期限內將代收之保險費彙繳至勞保局，否則其所屬會員申請保險給付將遭暫停。為保障被保險人權益，若能提出已向工會繳費之證明（如繳費收據、匯款單），勞保局將依法核發給付。倘若無法提供繳費證明，則需先補繳應自付之保險費後，方可辦理給付。

勞保局也提醒，工會會員應主動關心工會財務狀況，定期參與會員大會，並於繳納保費時索取正式收據妥善保存，以利未來維權之用。同時，工會理監事應落實監督責任，主動向會員公開財務資訊，確保工會運作透明，共同維護會員權益。