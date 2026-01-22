馬年過年換新鈔　北富銀、台新銀2／9開跑

▲北富銀宣布2月9日起提供過年換新鈔服務。（圖／台北富邦銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

農曆年即將來到，歲末年終之際，換新鈔成為每年「儀式感」濃厚的動作，根據往年央行慣例，7大公股行庫、郵局會在農曆春節前5個營業日開始兌換新鈔，並設立換鈔專櫃。若以此推算，今（2026）年換新鈔時間從2月9日起跑至2月13日為，實際作業仍以央行、各家金融機構公告為準，而北富銀、台新銀兩家銀行也宣布換新鈔作業。

按往年作法，央行都是洽請台銀、土地銀行、合庫銀、一銀、華銀、彰銀、台企銀，以及中華郵政等八家金融機構，配合兌換新鈔，而去（2025）年選定分行數約456家，都會區24家郵局將設「新鈔兌換專櫃」，偏遠地區59家郵局於一般營業櫃檯兌鈔。

央行會提供「新鈔兌換地點一覽表」建立地圖連結，讓民眾在央行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置，同時刊登公告詳列指定兌鈔分行及郵局名單，此外，新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳也都會張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔，壹佰圓券每人限兌100張，其餘各面額鈔券酌量供應」告示。

北富銀公布全台分行將於2月9日至13日連續五天開放新鈔兌換，民眾如果有大額換鈔需求，建議先致電分行確認狀況再前往，並善用其LINE官方帳號「預約取號」，可大幅縮短等待時間，輕鬆完成換鈔。

北富銀也提醒，ATM提款轉帳均有交易限額，若同一天已達上限，則要等到隔天零點額度才會重置，連假期間請務必留意資金安排，避免因現金不足影響計畫，目前北富銀ATM提款，一般帳戶依提款設備不同，單筆最高可提領5萬元或10萬元，每日最高可提領15萬元；金融卡轉帳限額則為3萬元，如需較大金額用款，可改以網銀或行動銀行轉帳。

台新銀宣布全台分行預計自2月9日起陸續提供新鈔服務，同時包含大全聯、新光三越等客戶提領需求較高場域的ATM，也將依進度開放提領新鈔，依往年經驗，多數會在農曆年前兌換完畢，建議民眾提早規畫換鈔時間。

