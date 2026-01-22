玻纖布震盪洗盤！台玻刷28年新高後翻黑　3檔強勢整理

▲台玻今股價上沖下洗，震幅達10%。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

高階玻纖布缺貨潮可能持續到明（2027）年上半年，相關個股呈現飆漲格局，台玻（1802）昨（21）日公布去年11月獲利自結數，今（22）日以57.3元開出上攻57.4元，創下28年股價新高，逢高獲利了結賣壓出籠，隨即翻黑來51.5元，跌幅達4.63%，上沖下洗股價震幅達10%，南亞（1303）大漲逼近8%，德宏（5475）一度亮燈漲停，建榮（5340）被列為處置股首日，股價雖然翻黑，仍在百元大關強勢整理。

Low DK2(低介電玻纖布)、Low CTE等高階玻纖布主要供應商為日東紡，由於產能供應瓶頸，傳出蘋果、超微，以及輝達等科技大廠搶料，點燃這一波玻纖布漲勢，台玻、建榮、德宏因股價飆漲，要求公布近一個月獲利自結數。

台玻公布去（2025）年11月稅後淨利大增2.5倍，單月每股稅後稅後盈餘（EPS）0.08元，今日早盤上攻57.4元，創下二十八年股價新高，不過逢高獲利了結賣壓出籠，股價殺到盤下最低來到51.5元，交易到11點左右，成交量來到22.5萬張，成為上市成交量第二大個股。

日東紡子公司建榮，市場聯想在日東紡產能滿載，可望有轉單契機，今年以來股價自70.1元上攻到昨（21）日107.5元高點，公布去年12月稅後淨利2800萬元，成長17%，EPS 0.15元，由於近五個日漲46.34%，自今日起至2月4日被列為處置股，處置股首日股價翻黑跌至96元，又向上拉升。

德宏股價從年初95.5元上攻到1月20日119.5元，因此被要求公布近一個月獲利自結數，去年12月單月獲利100萬元，EPS 0.01元，轉機題材加持，今日股價拉上112元漲停價。