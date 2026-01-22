英特爾股價飆近3%創4年新高　22日盤後公布財報受矚目

▲英特爾。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

英特爾股東對公司前景的信心升溫，樂觀程度創下多個季度新高，市場押注執行長陳立武（Lip-Bu Tan）承諾的轉型正在逐步落實，加上全球資料中心加速建置，帶動對傳統伺服器晶片的需求回溫，公司預計於本周四美股收盤後公布第四季財報。

英特爾美股21日以上漲5.25美元或2.95%、183.32美元作收，股價創下4年新高。英特爾股價在2025年累計上漲84%，大幅優於費城半導體指數（SOX）同期42%的漲幅。

根據外媒《路透社》報導，陳立武於去年主導多項具指標性的投資案，重新點燃投資人對英特爾的興趣。該公司股價在2024年因多年管理失誤重挫，包括AI產品路線規畫失利，導致競爭力大幅下滑並裁撤數千名員工。不過，隨著外部資金挹注與策略調整，市場情緒出現明顯轉變。

在資本結構方面，英特爾獲得輝達（NVIDIA）50億美元、軟銀（SoftBank）20億美元投資，加上美國政府入股，顯著強化資產負債表，也讓陳立武有更大彈性重塑製造與AI策略。

陳立武同時整頓晶片製造業務，並精簡其認為過於臃腫的管理結構。Gabelli Funds 分析師牧野龍太（Ryuta Makino）指出，「這是多年來市場對英特爾最樂觀的一次，短期動能相當不錯。」他並認為，2026年英特爾伺服器CPU價格有望出現雙位數漲幅。

近兩個月來，至少10家券商上調英特爾目標價或投資評等。根據LSEG彙整數據，英特爾第四季資料中心業務營收預估年增逾30%，達44.3億美元，主因大型科技公司持續擴建先進資料中心，除GPU外，仍需要英特爾的傳統伺服器晶片與CPU。PC業務方面，銷售額預期小幅成長2.5%，至82.1億美元。

不過，英特爾仍面臨多重挑戰。該公司長期在PC市場流失市占給AMD與Arm架構產品，且近期記憶體晶片短缺推升價格，也可能壓抑PC需求。瑞銀（UBS）指出，記憶體成本約占PC物料成本的25%至30%，價格上揚恐使2026年全球PC出貨量年減4%，低於先前預期的成長。

英特爾近期已開始出貨新一代「Panther Lake」PC處理器，這是首款採用18A製程技術的產品，被視為公司製造實力的關鍵考驗。前一代PC晶片多由台積電代工。

隨著政治支持度提升，市場也期待英特爾能吸引更多晶圓代工客戶。Melius Research 指出，不僅華府高層，包含輝達執行長黃仁勳與AMD執行長蘇姿丰，都將陳立武視為重要合作夥伴。

不過，路透先前報導，輝達與博通雖已在英特爾18A製程進行測試，但合格良率仍偏低。英特爾則表示，良率正逐月改善。受製程壓力影響，市場預期英特爾第四季調整後毛利率將年減約6個百分點，降至36.5%。