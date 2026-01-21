社群上「一堆人在貸款買0050」　他驚：幾個月內一定會出事情

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多投資新手會選擇ETF，尤其是討論度很高的0050。有網友表示，最近滑Threads時，發現整個河道幾乎都在討論「貸款買0050」，擔心直呼「這種氛圍幾個月內一定會出事情」，話題引發議論。

該名網友在Threads表示，「整個河道上都是貸款買0050，這種氛圍幾個月內一定會出事情。」畢竟不管是信貸、房貸還是質押再加碼，各種槓桿操作層出不窮，讓人看了難免心裡直發毛。當一個原本主打穩定、長期投資的ETF，突然被大量拿來短線操作，甚至搭配借錢進場時，整體氛圍就已經不太對勁。

「貸款買0050」現象 兩票吵翻

貼文引發共鳴，「買0050是對的，但在3萬點的這個時候，借錢投資是錯的」、「連菜市場阿婆都知道要買0050，就是相當危險的事情了」、「我覺得你的預言會是對的」、「0050就是要放長期的，貸款買0050甚至還買在高點那只能祝福」、「別借錢阿各位同學，現在不是最佳進場時機。」

不過，也有網友認為，「0050沒有不能買啊…長期定期定額沒問題，恐怖的是貸款想短線的人吧」、「只是單純你按到某個股票文讚，他一直推播給你而已，不要以為世界圍著你轉，只是大數據的推播」、「我比較想知道為什麼台股2萬點這個言論也有出來，現在3萬點也有這個言論，什麼時候才是台股的極限？」

「我是小生」現身：不看空，但也不FOMO

話題還引來部落客「我是小生」直呼，市場就是這樣，大資金把股價抬高、市場炒熱、帶動話題、吸引散戶買「包裝好的貨」，早來的散戶跟一波有賺到錢，接著把貨賣給晚來的散戶，「當散戶都開始貸款買的時候，代表手頭上可以丟著不擔心的現金流已經被榨乾了，必須去用有風險的資金來承接，這是過度貪婪的現象。」

小生說，如果本身高資產族群，貸出來的條件很漂亮，那這樣還不緊張，「不過最近看到很多小額、高利息的信貸，代表本身條件沒很好。那問題來了，這些抗風險條件差的小散，撐得住一次10%以上的回調嗎？」不過，他說這都只是徵兆而已，「大回調通常是很多個小徵兆累積，條件成熟後再一次洗光所有籌碼，這位置不看空，但也不FOMO（錯失恐懼症）就行了。」