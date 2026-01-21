ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

社群上「一堆人在貸款買0050」　他驚：幾個月內一定會出事情

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多投資新手會選擇ETF，尤其是討論度很高的0050。有網友表示，最近滑Threads時，發現整個河道幾乎都在討論「貸款買0050」，擔心直呼「這種氛圍幾個月內一定會出事情」，話題引發議論。

該名網友在Threads表示，「整個河道上都是貸款買0050，這種氛圍幾個月內一定會出事情。」畢竟不管是信貸、房貸還是質押再加碼，各種槓桿操作層出不窮，讓人看了難免心裡直發毛。當一個原本主打穩定、長期投資的ETF，突然被大量拿來短線操作，甚至搭配借錢進場時，整體氛圍就已經不太對勁。

「貸款買0050」現象　兩票吵翻

貼文引發共鳴，「買0050是對的，但在3萬點的這個時候，借錢投資是錯的」、「連菜市場阿婆都知道要買0050，就是相當危險的事情了」、「我覺得你的預言會是對的」、「0050就是要放長期的，貸款買0050甚至還買在高點那只能祝福」、「別借錢阿各位同學，現在不是最佳進場時機。」

不過，也有網友認為，「0050沒有不能買啊…長期定期定額沒問題，恐怖的是貸款想短線的人吧」、「只是單純你按到某個股票文讚，他一直推播給你而已，不要以為世界圍著你轉，只是大數據的推播」、「我比較想知道為什麼台股2萬點這個言論也有出來，現在3萬點也有這個言論，什麼時候才是台股的極限？」

「我是小生」現身：不看空，但也不FOMO

話題還引來部落客「我是小生」直呼，市場就是這樣，大資金把股價抬高、市場炒熱、帶動話題、吸引散戶買「包裝好的貨」，早來的散戶跟一波有賺到錢，接著把貨賣給晚來的散戶，「當散戶都開始貸款買的時候，代表手頭上可以丟著不擔心的現金流已經被榨乾了，必須去用有風險的資金來承接，這是過度貪婪的現象。」

小生說，如果本身高資產族群，貸出來的條件很漂亮，那這樣還不緊張，「不過最近看到很多小額、高利息的信貸，代表本身條件沒很好。那問題來了，這些抗風險條件差的小散，撐得住一次10%以上的回調嗎？」不過，他說這都只是徵兆而已，「大回調通常是很多個小徵兆累積，條件成熟後再一次洗光所有籌碼，這位置不看空，但也不FOMO（錯失恐懼症）就行了。」

關鍵字： 0050貸款投資股市ETFthreads

【狠刺37刀】逆子弒雙親移送！　親友敲窗怒吼：出來垃圾

別再繳費！3職業工會遭列黑名單　勞保局暫停給付

美股開盤「道瓊下挫逾670點」！

面板雙雄挫逾4%！群創明出關大股東先砍　友達爆量居成交王

滿18歲「1原因」堅持買儲蓄險！10年後感謝自己

台銀黃金存摺衝4932元天價！　10萬抱1年爽賺6.8萬

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

社群上「一堆貸款買0050」　他驚：一定出事

台美投資2500億「台積電1000億」算在內！　網大讚

南亞科發重訊：資本支出規畫待董事會審

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

記憶體股群聯出關首日勁揚　刷2145元天價

華南銀尾牙席開60桌　董座陳芬蘭喊「腰痛」上台抽獎後閃離

台積電跌35元至1740　台股瀉327點至31432

市場變幻莫測　川普關稅案法院三度未作裁決、達飛突宣布返回好望角

玻纖布廠建榮提前開獎獲利成長15%　連拉4根漲停列注意股

期指壓低結算！台股收跌513.62點　台積電跌35元收最低1740

川普推動併吞格陵蘭！「拋售美國」交易再現　股、匯與債市三殺

