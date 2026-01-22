ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

廣宇啟動人形機器人策略轉型　搶2030年全球5%市佔率

▲▼左起廣宇董事長李光曜、總經理蔡明峰、協理郭世華。（圖／公司提供）

▲廙宇法說會，左起董事長李光曜、總經理蔡明峰、協理郭世華。（圖／公司提供）

記者陳瑩欣／台北報導

廣宇科技（2328 ）今（22）日舉行法人說明會，董事長李光曜指出，在完成比利時軸向磁通電機(AFM)公司Magnax併購後，廣宇科技將正式啟動人形機器人策略轉型，未來透過「3S(Stretch延伸、Shift轉向、Scale擴張)」策略，目標在2030年全球人形機器人市場取得5%市佔率。

此外，李光曜也強調，未來在追求策略轉型的同時，也會維持穩定股利政策，兼顧對股東報酬的重視，廣宇科技近年來現金股利配發率均有50%以上水準，未來仍會維持穩定的配息率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廣宇科技今天舉行法說會，李光曜親自向法人說明公司戰略轉型計畫、願景與未來展望，強調廣宇已完成對比利時軸向AFM公司Magnax的併購，正式取得次世代電機技術以及發展人形機器人業務的核心資產，並確立廣宇在鴻海科技集團機器人發展藍圖中的關鍵定位，廣宇將從精密零組件製造商，成功轉型為「以關鍵零組件模組為基礎的平台型企業」的重要里程碑。

李光曜指出，併購Magnax後，廣宇取得次世代電機的革命性技術，AFM具備「薄餅狀(Pancake)」架構，極適合嵌入人形機器人狹小的關節空間中，與傳統徑向磁通電機(RFM)相比，Magnax的 AFM技術在相同體積下，具備2至3倍的功率密度，也就是說，在相同功率下，體積與重量能減少3分之1，且效率在寬廣轉速區間仍能維持在95%以上，可顯著提升機器人續航力。

李光曜表示，AFM這項具備高度技術壁壘的專利資產，將使廣宇能夠提供從神經線束到核心電機，乃至整合模組關節執行器的完整價值鏈服務，堪稱是機器人動力首選。

李光曜看好未來廣宇將透過「3S(Stretch延伸、Shift轉向、Scale擴張)策略」，重新定義公司價值，不僅延伸(Stretch)其高可靠性的連接性與機電整合核心技術，更將產能轉向(Shift) AI伺服器與人形機器人等高成長市場，並透過投資與併購(Scale)，整合軟硬體技術，目標是建構完整的人形機器人產業生態系，將其產品從傳統線束提升至具備高毛利的關鍵零組件與整合模組。

隨著AI伺服器出貨放量與軸向電機產品開始貢獻營收，李光曜預計自2026年起，每年營收可維持平均20%以上的成長率，終極目標是在2030年取得全球人形機器人市場5%以上市佔率，屆時，機器人與相關新業務預計將貢獻廣宇50%以上營收與獲利，並在機器人整體成本結構中供應25%至50%的零組件，成為未來廣宇重要的成長動力來源。

關鍵字： 廣宇科技人形機器人Magnax併購3S策略股利政策

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【孟婆湯不純？】嫩嬰一開口竟是台灣人耳熟能詳的那句話

推薦閱讀

英特爾股價飆近3%創4年新高　22日盤後公布財報受矚目

英特爾股價飆近3%創4年新高　22日盤後公布財報受矚目

英特爾股東對公司前景的信心升溫，樂觀程度創下多個季度新高，市場押注執行長陳立武（Lip-Bu Tan）承諾的轉型正在逐步落實，加上全球資料中心加速建置，帶動對傳統伺服器晶片的需求回溫，公司預計於本周四美股收盤後公布第四季財報。

2026-01-22 12:43
台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

台股今（22日）早盤續創高，大漲超過600多點，電源供應大廠台達電（2308）觸及1245元漲停價，市值首度超越鴻海（2317），成為台股新二哥，同時美系外資在最新出爐的報告中表示看好台達電未來成長性，目標價由1288元調高至1638元，重申「加碼」評等，強調是首選投資標的。

2026-01-22 12:19
玻纖布震盪洗盤！台玻刷28年新高後翻黑　3檔強勢整理

玻纖布震盪洗盤！台玻刷28年新高後翻黑　3檔強勢整理

高階玻纖布缺貨潮可能持續到明（2027）年上半年，相關個股呈現飆漲格局，台玻（1802）昨（21）日公布去年11月獲利自結數，今（22）日以57.3元開出上攻57.4元，創下二十八年股價新高，逢高獲利了結賣壓出籠，股價隨即翻黑來51.5元，跌幅達4.63%，上沖下洗股價震幅達10%，南亞（1303）大漲逼近8%，德宏（5475）一度亮燈漲停，建榮（5340）被列為處置股首日，股價雖然翻黑，仍在百元大關強勢整理。

2026-01-22 11:59
SpaceX傳密訪台廠供應鏈！華通觸漲停　昇達科逼近千元新天價

SpaceX傳密訪台廠供應鏈！華通觸漲停　昇達科逼近千元新天價

特斯拉執行長馬斯克旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX傳出密訪台廠供供鏈，生產太空板龍頭華通（2313）早盤觸及漲停價158.5元，通訊元件廠昇達科（3491）也飆上997新天價，千元大關近在眼前。

2026-01-22 11:32
363萬人開心！台股刷新高　0050順利填息、0056填息7成

363萬人開心！台股刷新高　0050順利填息、0056填息7成

元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）兩檔重量級ETF同步於今（22）日除息，0050昨（21）日收盤價71.85元，今日除息參考價70.85元，伴隨大盤反彈，股價來到71.95元，完成填息；0056昨日收盤價38.21元，今日除息參考價37.34元，最高來到37.94元，填息約七成。

2026-01-22 10:10
記憶體勁揚　謝金河點上市櫃5檔沾光有空間

記憶體勁揚　謝金河點上市櫃5檔沾光有空間

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「這次的記憶體大浪從黃仁勳的CES開始！」為題撰文，表示這次黃仁勳把GPU變成配角，主角是DRAM及儲存的NAND Flash及SSD，重新定位記憶體的戰略地位，更欽點上市櫃5檔沾光有空間，包括聯電（2303）、旺宏（2337）、群聯（8299）、南亞科（2408）、華邦電（2344）。

2026-01-22 10:03
飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

因低軌衛星題材漲翻天還因此遭列處置股的金寶（2312），今（22日）股價卻戲劇性早盤觸30.4元跌停價，因總經理陳威昌自爆「低軌衛星業務暫停」，1個小時交易爆出逾4 萬張大量。

2026-01-22 10:20
群聯潘健成「個人名義」參與私募　昕力資飆漲逾7成觸發熔斷

群聯潘健成「個人名義」參與私募　昕力資飆漲逾7成觸發熔斷

AI客服軟體業者昕力資*（7781）宣布，董事會通過私募普通股2.58萬張，應募人為群聯電子（8299）執行長潘健成，每股私募價格3.87元，募資總金額9,984萬元。本次私募完成後，潘健成將躍居前十大股東，持股比例達4.3%。受此消息影響，昕力資*今（22）日在興櫃市場飆漲逾75.87%，自開盤15分鐘後就因「漲到熔斷」而暫停交易。

2026-01-22 10:18
快訊／破紀錄！　股王信驊飆8930元天價

快訊／破紀錄！　股王信驊飆8930元天價

股王信驊（5274）今（22）日隨著台股反彈飆出8930元天價，上漲600元或7.2%，以前一個交易日收盤價8330元進場買進一張估算，今日盤中最高價帳上賺60萬元。

2026-01-22 09:57
廣宇啟動人形機器人策略轉型　搶2030年全球5%市佔率

廣宇啟動人形機器人策略轉型　搶2030年全球5%市佔率

廣宇科技（2328 ）今（22）日舉行法人說明會，董事長李光曜指出，在完成比利時軸向磁通電機(AFM)公司Magnax併購後，廣宇科技將正式啟動人形機器人策略轉型，未來透過「3S(Stretch延伸、Shift轉向、Scale擴張)」策略，目標在2030年全球人形機器人市場取得5%市佔率。

2026-01-22 14:54

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

363萬人開心！台股刷新高　0050順利填息、0056填息7成

社群上「一堆貸款買0050」　他驚：一定出事

財經網美看關稅戰感性曝「不知掉多少眼淚」

別再繳費！3職業工會遭列黑名單　勞保局暫停給付

快訊／載板業南電明起「抓去關」　新列4檔飆股處置到2／4

川普「TACO」台股創新高！漲612點至31858　台積電漲30元至1740

快訊／破紀錄！　股王信驊飆8930元天價

光寶科重訊：砸20.3億「溢價19%收購」宇智網通　

這一幕好眼熟「像1990年代崩盤前場景？」　粉專：有點害怕了

滿18歲「1原因」堅持買儲蓄險！10年後感謝自己

好市多「地雷清單」曝光！前員工勸：這7樣東西別買

SpaceX傳密訪台廠供應鏈！華通觸漲停　昇達科逼近千元新天價

群聯潘健成「個人名義」參與私募　昕力資飆漲逾7成觸發熔斷

玻纖布震盪洗盤！台玻刷28年新高後翻黑　3檔強勢整理

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366