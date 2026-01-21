快訊／載板業南電明起「抓去關」　新列4檔飆股處置到2／4

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所提供）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所、櫃買中心今（21）日公告新增4檔飆股打入處置名單，包括PCB上游玻纖布廠建榮（5340）、載板業南電（8046）、電動二輪與綠能移動解決方案的台端（3432），以及工具機業者恩德（1528）明（22）日起採分盤交易，皆為每5分鐘人工撮合一次，一路「關」到2月4日為止。

建榮今日以上漲0.5元或0.49%、每股102元作收，因連續5個營遭櫃買中心列為注意股，被列入處置名單。建榮最近6個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達40.45%，當日之成交量較最近60個營業日日平均成交量放大6.12倍，當日週轉率達32.79%，當日本益比為95.33、股價淨值比為8.99且為其所屬產業類別股價淨值比之2.69倍，成為增列注意股的原因。

南電今日以上漲19.5元或5.71%、每股361元作收，盤中一度亮燈漲停衝至375.5元，為2022年6月9日以來、約3年半新高，成交量47309張。證交所指出，南電已連續3個交易日列為注意股，今日再被盯上的原因是最近6個營業日累積收盤價漲幅達31.13%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達99.5元，因此打入處置。

台端雖然今日以下跌1.55元或7.33%、每股19.6元作收，但仍被證交所以「連續3個交易日列為注意股」為由打入處置股名單，證交所指出，台端最近6個營業日累積收盤價漲幅達33.30%，且1月21日之成交量為最近60個營業日日平均成交量之9.02倍，再被盯上。

恩德今日也是以下跌1.4元或4.42%、每股30.3元作收，但累計7個交易日被列注意股，最近6個營業日累積收盤價漲幅達32.97%，且1月21日的週轉率為13.64%，遭到警示。

台股2026年量價波動大，證交所為幫市場降溫所設的處置股機制也頻頻出手，累計至目前為止，還有18檔上市公司被列為處置名單，不過包括記憶體股南亞科（2408）、晶豪科（3006）、力積電（6770）明日將進入處置最終日，類股中旺宏（2337）預計23日（周五）解禁。