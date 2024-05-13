收高額獎金　女友偷看驚「比我年薪高」：辭職給你養！他怒放生

▲女友不斷追問能否養她，以後不想工作了。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

情侶之間若不好好溝通，存在的問題恐怕無法解決，一名男網友表示，前幾天在看公司發放的年度獎金，沒注意到女友也在後方看，女友突然很激動地說「你的獎金比我的年收還要高」，吵著以後要辭掉工作給原PO養，還說以後錢要上繳，每天只給他200元，當下他瞬間冷掉，要女友東西收一收趕快回家。

原PO在Dcard發文，「一瞬間，讓我想甩了妳」，今年30歲了，女友小他4歲，交往不滿五個月。最近公司發放年度最大的一筆獎金，他在凌晨時等待系統更新，看到獎金數字後笑了一下，「覺得今年不錯」。然而，他沒有注意到女友也在他背後默默地看，女友突然非常激動地喊，「你的這個獎金，比我年收入還高」。

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原PO非常尷尬，一方面認為女友不應該偷看他的手機，另一方面則是不知道如何回答。於是他笑笑喊，「公司這兩年大噴發所以才有，這個是很吃公司營利的，我也不是年年領這樣」，接著趕緊關燈睡覺。

但女友沒有要停止話題，在他耳邊一直說「你的獎金是我的年收入，那你會養我嗎？以後我不想工作，我只想待在家裡等你下班回來」、「我就想嫁那種可以養我的」、「以後你就天天上班，我就在家裡打扮得漂漂亮亮」、「我覺得你不可以像之前一樣都亂花了，以後一天給你200塊」。原PO頓時不知道如何回應，「突然對她一瞬間很冷，跟她說可以東西收一收，我先送妳回家去吧」。

貼文曝光，網友一面倒勸分，「我覺得甩得好」、「如果平常聊天她很愛開完笑的話，當下處理方式可能有點太過，反之她若真有意圖就可以直接分了」、「聽到這種話誰不會冷」、「她沒有替你高興，而是說要把你的錢給她管，有點可怕」、「原PO這女友一看就是認真的，還不趕快逃難道真的要當冤大頭喔」。