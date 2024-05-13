投信連4天狂買！新日興切入新iPad　再被點名蘋果摺疊供應鏈

▲蘋果公司發表全新iPad Pro，並搭配全新的巧控鍵盤。（圖／Apple提供）

記者楊絡懸／台北報導

蘋果公司（Apple）上週發表全新iPad Pro，並搭配全新的巧控鍵盤，其中，新款巧控鍵盤的主力供應商就是軸承廠新日興（3376），除此之外，市場傳出蘋果正發展摺疊手機，新日興更被點名可望切入蘋果關鍵零組件。

市場消息指出，為了對抗三星（Samsung）Galaxy Z系列摺疊手機，蘋果正加速發展兩款摺疊裝置，瞄準高階消費族群，預計將有7.9吋、8.3吋規格，有機會最快在2025年量產、2026年起大量供貨；其中，與蘋果軸承領域合作多年的新日興，更被點名將是受惠最大的廠商。

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即便供應鏈消息與訂單動態尚未經證實，但市場也持續關注蘋果新iPad相關零組件發展。巧控鍵盤主力供應商新日興13日股價開高後一度漲逾6%，最高觸及184元，終場以179.5元作收，漲幅3.76%；值得注意的是，投信上週連4天買進新日興，使得新日興股價相對有撐。

新日興今年第一季營收28.89億元，年增53.7%，稅後淨利3.15億元，每股淨利（EPS）1.68元，為6季新高；4月營收11.53億元，年增70.99%，寫20個月新高。隨著iPad巧控鍵盤新品放量、耳罩式耳機擴產，以及筆電訂單回溫，法人預估新日興第二季營收可望重返30億元門檻，並改善毛利率空間。

▲新款巧控鍵盤的主力供應商就是軸承廠新日興。（圖／Apple提供）